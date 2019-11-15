Президент Ильхам Алиев: Уверен, что нынешний Саммит будет иметь огромное значение, и посланные из Баку месседжи найдут своего адресата

БАКУ /Trend/ - Уверен, что нынешний Саммит будет иметь огромное значение, и посланные из Баку месседжи найдут своего адресата.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на II Саммите мировых религиозных лидеров в Баку.

"В минувшем году мы отметили 10-летие «Бакинского процесса». «Бакинский процесс» начался по нашей инициативе, сегодня он пользуется широкой международной поддержкой, в том числе ООН воспринимает «Бакинский процесс» как важную платформу межрелигиозного, межкультурного диалога. В 2008 году в Баку состоялось заседание министров культуры Совета Европы, и мы решили пригласить на это заседание министров культуры стран-участниц Организации исламского сотрудничества, таким образом появился первый контакт. Вслед за этим в 2009 году мы пригласили на состоявшееся в Баку заседание министров культуры стран-членов Организации исламского сотрудничества министров из Европы. Азербайджан является одной из немногих стран, участвующих как в Организации исламского сотрудничества, так и в Совете Европы, воспользовавшись этой возможностью, мы дали старт «Бакинскому процессу». Как я уже отметил, «Бакинский процесс» получает сегодня высокую оценку и действительно является уникальным форматом сотрудничества", - сказал глава государства.

По его словам, говоря о межрелигиозном диалоге, конечно, мы не должны довольствоваться лишь констатацией позитивных моментов.

"Мы также должны строго осудить попытки увязать конфликты с религиозным фактором. Одним из таких примеров является продолжающийся уже много лет армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Должен отметить, что Нагорный Карабах является исконной, исторической азербайджанской землей. Азербайджанский народ веками жил и творил на этой земле, на старых картах, в том числе картах, напечатанных царской Россией в начале ХХ столетия, все топонимы на территории, относящейся к Нагорному Карабаху, имеют азербайджанское происхождение. Карабахское ханство являлось азербайджанским ханством. Просто в начале XIX века армяне были переселены в Нагорный Карабах, и в ХХ столетии национальный состав там был в значительной степени деформирован. Должен также подчеркнуть, что если говорить о картах, начерченных между республиками после большевистской революции, то большевистское правительство приняло в то время решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Это – очень важный момент, так как армянские историки, являющиеся мастерами в искажении истории, утверждают, что было принято решение о передаче Нагорного Карабаха Азербайджану. В то время как все обстояло иначе, и исторические документы подтверждают это, было принято решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. То есть это одновременно отражает исторические и политические моменты.

Однако, накануне распада советского союза националистические силы, поднявшие голову в Нагорном Карабахе и Армении, развязали агрессию против Азербайджана, в результате военной агрессии 20 процентов наших земель, в том числе Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, оказались под оккупацией. На этих территориях был совершен геноцид против азербайджанского народа, армяне разрушили все наши исторические памятники, могилы, в том числе мечети. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции в связи с конфликтом, которые содержат совершенно очевидные положения о выводе армянских вооруженных сил с наших земель, однако Армения игнорирует эти резолюции. Аналогичные постановления и резолюции приняли и другие международные организации – Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Совет Европы и другие организации. Единственный путь урегулирования конфликта – восстановление территориальной целостности Азербайджана", - сказал глава государтсва.

Президент отметил, что в результате этого страшного гуманитарного бедствия один миллион азербайджанцев из Нагорного Карабаха, Армении и прилегающих к Карабаху районов стали беженцами и переселенцами.

"В то время население Азербайджана составляло 8 миллионов. То есть, представьте себе, насколько страшным бедствием это было. Несмотря на это, Азербайджан успешно развивается, наша страна снискала большой авторитет на международной арене. Итоговая декларация состоявшегося в минувшем месяце в Баку Саммита Движения неприсоединения также отражает справедливость, должен отметить, что Азербайджан взял на себя председательство в этой крупной организации. Отныне в течение трех лет Азербайджан единогласным решением 120 стран будет председательствовать в Движении неприсоединения.

Наши экономические показатели весьма позитивны. С 2003 года по настоящее время экономика страны увеличилась в 3,2 раза, грамотность близка к 100 процентам, бедность за последние 16 лет сократилась примерно с 50 до 5 процентов. Азербайджан придает большое значение технологическому развитию и сегодня является членом немногочисленного космического клуба, у нас три спутника. Реализуются важные транспортные проекты. Они являются не просто транспортными проектами, а проектами сотрудничества, так как транспорт – это такая сфера, когда соседние и другие страны региона зависят друг от друга. Как страна, не имеющая выхода к открытым морям, Азербайджан уже стал одним из международных транспортных центров – через территорию Азербайджана проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг.

Все эти достижения позволяют говорить о том, что наше развитие и впредь будет успешным, наш завтрашний день будет светлым, и основным условием успешного будущего является внутренняя стабильность. А гарант стабильности – азербайджанский народ, его мнение, поддержка, которую он нам оказывает. Единство народа и власти является одним из основных факторов успешного развития Азербайджана, кроме того нашу силу преумножают межрелигиозные отношения.

Уверен, что нынешний Саммит будет иметь огромное значение, и посланные из Баку месседжи найдут своего адресата. Считаю, что одно из основных направлений заключается в недопущении религиозной дискриминации, использования религии в политических целях, придания конфликтам религиозной окраски, разрушения в ходе конфликтов историко-религиозных памятников, ведении совместной борьбы с ксенофобией, исламофобией, антисемитизмом и пропаганде традиционных ценностей. Считаю, что отмеченные мною вопросы отражают политику Азербайджана в данном направлении. Уверен, что итоги Саммита станут очередным шагом в этом направлении", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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