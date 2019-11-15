Венгрия внесла законопроект о предоставлении дипломатического статуса представителю Тюркского совета

БАКУ/Trend/ - Правительство Венгрии внесло на рассмотрение в парламент законопроект о предоставлении дипломатического статуса представителю Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Будапеште.

Этот шаг был предпринят с учетом тесных исторических и культурных связей между венгерским и турецким народами. Как передает Trend, об этом сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на законопроект, который был представлен министром иностранных дел Венгрии Питером Сиярто в парламенте.

В сентябре Тюркский совет открыл представительство в Будапеште. Венгрия присоединилась к Тюркскому совету в прошлом году, во время саммита организации в Кыргызстане.

Отметим, что Тюркский совет учрежден третьего октября 2009 года в Нахчыване. Целью совета является развитие всестороннего сотрудничества между государствами - членами совета. Со дня создания было проведено семь заседаний с участием лидеров стран-членов Совета.

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