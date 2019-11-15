МИД прокомментировал неучастие Азербайджана в голосовании по резолюции ООН в связи с Крымом

15 ноября 2019 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел прокомментировало неучастие Азербайджана в голосовании по резолюции ООН по правам человека в АР Крым Украины.

Как сообщила в пятницу Trend руководитель пресс-службу МИД Лейла Абдуллаева, Азербайджан не принял участие в голосовании в связи с тем, что некоторые положения резолюции «Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь», вынесенной на голосование в рамках третьего комитета ООН 14 ноября этого года, не совпадали с позицией Азербайджана по внутренней и внешней политике.

"Наряду с этим, в ходе выступления представитель Азербайджана заявил, что наша страна полностью поддерживает суверенитет Украины в рамках международно признанных границ, политическую независимость, единство и территориальную целостность, и добавил, что конфликты внутри Украины должны решаться в рамках международно признанных границ Украины, и на основе принципа территориальной целостности, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и соответствующих резолюций ООН", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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