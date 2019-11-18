Дело об «эмиграционном бизнесе» разрастается – на очереди ПНФА

18 ноября 2019 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Постепенно фронтистам станет ясно, почему народ питает чувство ненависти к ним и всей оппозиции в их лице. Об этом сказал проживающий в Европе молодой активист Нахид Джафаров, комментируя скандал, связанный с «эмиграционным бизнесом» партии "Мусават", сообщает в понедельник Trend.

«Дорогие фронтисты [члены Партии Народного фронта Азербайджана], этот день ожидает и вас. Как быстро вы забыли деяния Фикрета Гусейнли, вместе с которым создали организацию, называемую AND, и Тюркеля Азертюрка, которого вы "выставляли на витрину"?» - сказал Джафаров.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком шесть месяцев.

Функционеры партии "Мусават" всячески пытаются уклониться от ответственности, избежать общественного осуждения. А представители ПНФА, как ни в чем не бывало, хранят молчание.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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