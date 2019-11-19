В Азербайджане может быть создан институт частной судебной экспертизы

19 ноября 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением указа главы государства о расширении судебно-правовых реформ планируется в будущем представить новый большой пакет законов.

Об этом в ходе обсуждения поправок в закон «О деятельности государственной судебной экспертизы» на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что принятие проектов поправок поспособствует созданию института частной судебной экспертизы.

По словам главы комитета, участникам судебного процесса будет предоставлена возможность получения альтернативного экспертного заключения: «Путем привлечения опытных частных специалистов, а также в силу конкуренции в этой сфере ожидается улучшение качества судебной экспертизы. Благодаря уточнению срока проведения судебной экспертизы будет сокращен и срок рассмотрения дел ряда категорий».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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