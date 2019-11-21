ЕБРР проведет первый в истории инвестиционный саммит «Восточного партнерства»

БАКУ/Trend/ - Первый в истории инвестиционный саммит стран-участниц программы «Восточное партнерство» Европейского союза (ЕС) состоится 22 ноября 2019 года в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне, сообщает Trend со ссылкой на сайт банка.

«В этом году исполняется 10 лет инициативе "Восточного партнерства". За последнее десятилетие ЕБРР установил гораздо более тесные связи с каждой из шести стран-участниц (Азербайджан, Грузия, Беларусь, Молдова, Украина и Армения) данной программы», - говорится в сообщении банка.

Как отмечается, ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в регионе «Восточного партнерства» и привержен политике поддержки развития частного сектора и улучшению инвестиционного климата в странах региона.

«С начала деятельности ЕБРР инвестировал более 26 миллиардов евро в более чем 1,2 тысячи проектов во всех шести странах региона», - говорится в сообщении.

В рамках однодневного саммита, в лондонской штаб-квартире ЕБРР соберутся главы государств и правительств, высокопоставленные представители ЕС и Европейского инвестиционного банка, международные инвесторы и предприниматели. В ходе саммита планируется определить новые бизнес-возможности в шести странах региона «Восточного партнерства».

Панельные сессии будут посвящены инвестиционному климату стран-участников, тенденциям и возможностям инвестирования и т.д.

Отметим, что "Восточное партнёрство" - это проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной, Арменией.

В этом году программа «Восточного партнерства» отмечает свой юбилей. В рамках этой программы были аккумулированы все проекты сотрудничества ЕС с указанными странами.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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