Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания сотрудникам минюста

21 ноября 2019 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам министерства юстиции.

Согласно распоряжению, главе Службы пробации министерства юстиции Азербайджана Акшину Вагиф оглу Зиядову присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции 3-го класса, заместителю главы Пенитенциарной службы министерства юстиции Орхану Азиз оглу Гасымову - высшее специальное звание генерал-майора юстиции.

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