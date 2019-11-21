Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания сотрудникам минюста

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам министерства юстиции.
Согласно распоряжению, главе Службы пробации министерства юстиции Азербайджана Акшину Вагиф оглу Зиядову присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции 3-го класса, заместителю главы Пенитенциарной службы министерства юстиции Орхану Азиз оглу Гасымову - высшее специальное звание генерал-майора юстиции.
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