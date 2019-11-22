Президент Ильхам Алиев: Сегодня Сумгайыт – это современный, стремительно развивающийся, благоустраивающийся с каждым днем красивый город

БАКУ /Trend/ - Сегодня Сумгайыт – это современный, стремительно развивающийся, благоустраивающийся с каждым днем красивый город.

Об этом, как сообщает Trend, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участие в состоявшемся в Сумгайытском государственном драматическом театре мероприятии, посвященном 70-летию города.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Дорогие сумгайытцы, дорогие друзья.

Сердечно поздравляю вас и всех сумгайытцев, а также весь азербайджанский народ с 70-летием Сумгайыта, желаю вам новых успехов, новых побед.

Сегодня Сумгайыт - это современный, стремительно развивающийся, благоустраивающийся с каждым днем красивый город, обладающий большим промышленным потенциалом. Поздравляю сумгайытцев со всеми достигнутыми успехами.

Сумгайыт имеет древнюю историю. Но как город Сумгайыт сформировался 70 лет назад. 22 ноября 1949 года Постановлением Совета Министров был создан город Сумгайыт, и началось его динамичное развитие. Сумгайыт сформировался как промышленный город, развивался как город химиков. В Сумгайыте были созданы многочисленные промышленные предприятия, новые рабочие места. Из различных регионов Азербайджана в Сумгайыт стали стекаться кадры. В то же время работой в Сумгайыте были обеспечены люди, приехавшие из других республик Советского Союза.

Но, к сожалению, в период, охватывающий первый этап создания города, в Сумгайыте не уделялось внимания экологическому балансу, он был нарушен. В те годы Сумгайыт функционировал как самый нечистый в экологическом отношении город Советского Союза. Конечно, это наносило вред здоровью людей, был нарушен экологический баланс. Только после избрания в 1969 году руководителем Азербайджана великого лидера Гейдара Алиева стало уделяться внимание экологической ситуации. Мне известно, что Гейдар Алиев неоднократно обращался в центральные органы для улучшения экологической обстановки в Сумгайыте, были приняты соответствующие меры, сооружены очистные установки, и в 1970-х годах экологическая ситуация в городе улучшилась, но все еще не полностью отвечала стандартам. Однако сегодня мы видим, что Сумгайыт - экологически чистый город, здесь чистый воздух, красивая природа. Уверен, что предстоящие в этом направлении шаги сделают Сумгайыт еще краше.

В период деятельности Гейдара Алиева Сумгайыт развивался как современный промышленный город, здесь были построены новые жилые здания, созданы социальные объекты, разбиты парки, аллеи, посажены деревья, и Сумгайыт развивался на пространстве Советского Союза как важный промышленный город всесоюзного значения. После того, как в 1982 году великий лидер Гейдар Алиев уехал в Москву, в Сумгайыте, как и повсюду в Азербайджане, начался период спада. Тогдашнее руководство республики не осознавало полностью своей ответственности, не контролировало процессы, и в результате этого в Азербайджане, можно сказать, не было развития, начался период застоя. Гейдар Алиев как член Политбюро и первый заместитель председателя Совета Министров Советского Союза постоянно оказывал помощь и уделял внимание Азербайджану. Несмотря на это, в республике происходил спад. Особенно с 1985 года, после того, как в Советском Союзе начался период "перестройки". В Советском Союзе, в том числе в Азербайджане, стали происходить очень негативные процессы. Неслучайно спустя 6 лет после начала политики "перестройки" такое гигантское государство, как Советский Союз, пало.

В 1985 году Азербайджан столкнулся с большими трудностями, потому что в экономической сфере царил застой, в то же время подняли голову армянские националисты, как в Нагорном Карабахе, так и в других местах нашей республики, в том числе в Сумгайыте. При великом лидере Гейдаре Алиеве процентное соотношение азербайджанского населения в Нагорном Карабахе резко возросло, увеличилось вдвое, азербайджанское население достигло 30 процентов. Если бы Гейдар Алиев в 1982 году не уехал в Москву и остался в Азербайджане, то, возможно, азербайджанское население там в течение 10 лет достигло 50 процентов. Армянские националисты в Нагорном Карабахе поднимали вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и передаче его Армении. К сожалению, руководство Азербайджанской Республики очень безучастно относилось к данному вопросу, не осознавало своей ответственности и, таким образом, упустило ситуацию из-под контроля. В то же время армянским националистам удалось свить гнездо и в Сумгайыте, и здесь тоже был дан толчок негативным процессам. Должен сказать, что распад Советского Союза имеет несколько причин. Главная из них в том, что экономические отношения были выстроены неверно, плановая экономика не оправдала себя. В 1980-х годах развитие Советского Союза опиралось больше на нефтяной фактор, и после резкого падения цен на нефть на мировых рынках доходы сократились, а сформировать эти доходы за счет прибыли от других отраслей не удалось. Поэтому, конечно, экономический фактор играл основную роль. В то же время после 1985 года в Советском Союзе были допущены очень грубые ошибки в области национальной политики. Советский Союз как большое многонациональное государство удерживала в том числе и национальная политика. Выдвижение местных национальных кадров в союзных республиках являлось обычной практикой. В 1985 году этой сфере был нанесен ощутимый удар. Мы хорошо помним, что в то время отношение особенно к мусульманским республикам было очень негативным. Против руководителей мусульманских республик велись очернительские кампании. Во всесоюзной печати об этих республиках публиковались только негативные материалы. В эти республики направлялись следственные группы из центра и формировалось такое мнение, что в республиках Средней Азии и в Азербайджане сложилось ужасное положение, ситуация дошла до критической отметки, что руководители данных республик не справляются с должностными обязанностями. Конечно, в каждой республике имели место и нарушения, и просчеты, но это происходило и в других республиках. Почему следственные группы не направлялись в Армению, Грузию, Украину, Молдову и другие республики? Их отправляли только в среднеазиатские республики и Азербайджан. Таким образом, национальная политика, являвшаяся краеугольным камнем Советского Союза, подверглась деформации.

В то же время сепаратистам создавали условия не только озвучивать свои абсурдные мысли, но и влиять на общественное мнение. Мы хорошо помним, что в то время армянские националисты, в том числе палач Балаян, Капутикян и другие, откровенно сеяли семена этнической дискриминации против азербайджанцев. Во всесоюзной печати шли откровенные разговоры об этом, и вообще к Азербайджану проявлялось несправедливое отношение. Все это произошло после 1987 года, потому что после ухода в 1987 году Гейдара Алиева со всех должностей Азербайджан был избран мишенью. Анализируя тот период, мы вновь видим, что все эти события являлись частью коварного плана армянских националистов и их покровителей. Посмотрите, с 1985 года Гейдар Алиев открыто выступил против нерадивой политики Горбачева, поэтому в отношении него началась кампания как в центральных органах печати, так и в Азербайджане. Национальные изменники и здесь стали писать доносы в центр. Не прошло и двух недель после ухода Гейдара Алиева в 1987 году с должности, как армянские националисты подняли в международной и советской печати вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и передаче его Армении. Сепаратистским тенденциям в Нагорном Карабахе словно уже зажгли зеленый свет. Спустя 3 месяца после ухода Гейдара Алиева с должности произошли сумгайытские события. Они также являлись составной частью коварного плана, который заключался в том, чтобы Гейдар Алиев покинул власть. Потому что его деятельность в качестве члена Политбюро не позволяла армянским националистам поднять вопрос. Они предпринимали такие попытки, но Гейдар Алиев решительно пресекал их. То есть, план заключался в том, чтобы отстранить его от должности, и с этой целью посредством местных изменников, предателей отправлять доносы, чтобы армянские националисты подняли вопрос о том, что Нагорный Карабах не может оставаться в составе Азербайджана. Таким образом, спровоцировать беспорядки, которые и произошли в Сумгайыте, после чего поднять вопрос о том, что армяне не могут безопасно жить в составе Азербайджана. Поэтому Нагорный Карабах должен быть отделен от Азербайджана и присоединен к Армении. Вот в этом и заключался план, и он, к сожалению, был претворен в жизнь.

Сумгайытские события были провокацией армянских националистов. Мы должны открыто сказать это. Потому что уже много лет армянские националисты пытаются очернить, запятнать город Сумгайыт. Все это совершенно необоснованно и абсурдно. С полной ответственностью говорю, что сумгайытские события учинили армянские националисты и армянские отряды. Все мы хорошо знаем, что это были армянин по национальности Григорян, убивший около десяти армян, и его банда. Что произошло после это? Следствие вела группа, прибывшая из Москвы, то есть, вела вполне справедливо. Все показания, показания свидетелей, очные ставки доказали, что именно Григорян совершил убийство представителей армянского народа. Его арестовывают, все улики подтверждаются. После этого его отправляют в Армению для отбывания наказания, где и освобождают. Возникает вопрос: почему Армения освобождает убийцу, совершившего убийства около десяти армян? Потому, что он выполнял их поручения. С использованием сумгайытских событий клеветническая кампания против Азербайджана приобрела еще более широкий размах, и в итоге в Нагорном Карабахе произошел конфликт. Я неоднократно говорил о том, что если бы Гейдар Алиев в то время находился в Азербайджане, то нагорно-карабахский конфликт никогда бы не произошел, наши земли никогда не оказались бы под оккупацией.

После этого нас ожидали новое очень тяжелое испытание и трагедия - Январская трагедия, когда Горбачев, совершив страшное преступление против собственного народа, учинил расправу над мирным населением. Погибли более сотни невинных людей. Была пролита кровь азербайджанского народа. К сожалению, тогдашнее руководство Азербайджана находилось в совершенно парализованном состоянии. Руководивший в то время республикой Везиров, отличавшийся антинациональной политикой, покинул республику и на военном самолете бежал в Москву. Ни один руководящий работник ни осудил это кровавое преступление. Только Гейдар Алиев, находившийся в то время на пенсии, несмотря на проводимую против него грязную кампанию, пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве - я тоже был рядом с ним - и возвысил свой голос, проинформировал весь мир о январской трагедии. Он осудил руководство Советского Союза, его политику и покинул ряды Коммунистической партии, которой служил долгие годы.

В то время до распада Советского Союза оставалось еще два года. Никто и представить себе не мог, что когда-то Советский Союз распадется. То есть, Гейдар Алиев, как опытный руководитель, предпринимая этот шаг, знал, что на него будет оказываться большое давление, и не только давление, даже его жизнь может оказаться под угрозой. Так и случилось. Последующая история еще раз показала это, было принято решение о его аресте. Он должен был приехать в Баку, в тот день был убит его близкий соратник. После этого его поездка была отложена. Затем он приехал в Баку. Тогдашнее руководство не позволило ему жить здесь, и он отправился в Нахчыван. Таким образом, начался новый период в жизни Азербайджана.

Сегодня, 21 ноября - день создания партии "Ени Азербайджан" в Нахчыване, так как в то время продажная власть НФА-Мусават, называвшая себя демократами, незаконным путем захватившая власть, не позволила, чтобы учредительный съезд партии "Ени Азербайджан" состоялся в Баку. Патриотически настроенные люди, те, кто поддерживал Гейдара Алиева, интеллигенция поехали в Нахчыван и в этом холоде, без света - свет отключался каждые десять минут - учредили партию "Ени Азербайджан". В жизни Азербайджана начался новый период. Именно Гейдар Алиев поднял трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики как государственный флаг и ходатайствовал перед Верховным Советом Азербайджана, чтобы они сделали такой же шаг. Им потребовалось еще несколько месяцев, они сделали это, когда поняли, что Советский Союз распадается.

Мы не должны забывать эту историю, и молодежь должна знать ее. Для правильного анализа сегодняшних реалий, их правильной оценки мы не должны забывать этот горький период. Мы должны постараться, чтобы об этом знала и молодежь, чтобы она не считала, что сегодняшнее развитие, прогресс упали с неба. Чтобы она знала, что мы добились этого своей кровью. Мы также должны знать о позорных страницах нашей истории, чтобы этот позорный период не повторился.

Говоря об этом, я, конечно, в первую очередь отмечаю период НФА-Мусават. Эта антинациональная группа, незаконно захватившая власть в 1992 году, вела Азербайджан к пропасти. Над Азербайджаном нависла катастрофа. Возникла угроза утраты только что восстановленной независимости, в стране господствовали хаос, анархия, грабежи, воровство, произвол, кризис. Армяне оккупировали наши земли, а Народный фронт развязал гражданскую войну и начал бомбардировать Гянджу. Гражданская война - самая тяжелая война, потому что проливается братская кровь. Они пошли и на это, чтобы сохранить свою пошатнувшуюся власть. И убедившись в том, что не могут ее сохранить, обратились к Гейдару Алиеву, мол, приди и спаси нас. Умоляли, я свидетель этого. Трижды отправляли самолет, прося спасти их, потому что им грозила гибель или свержение. Они бежали и скрылись, некоторые якобы заморозили свои должности. В то время использовались такие абсурдные выражения. Если бы не пришел Гейдар Алиев, то Азербайджан распался, а антинациональная группа НФА-Мусават понесла наказание. То есть, гуманизм Гейдара Алиева избавил их от заслуженного наказания.

Иначе и быть не могло, потому что посмотрите, кто управлял нами. Сегодня эта история забывается, но ее нельзя забывать. Посмотрите, в какой позорный период жил Азербайджан. Посмотрите, кто это был. Я должен еще раз сказать, чтобы это не забывалось, чтобы и молодежь знала это. Президент был научным работником, слабым, безвольным человеком. Он никогда не руководил никакой структурой. Он не был даже руководителем небольшого ведомства. Просто своим горлопанством на улицах, там и тут стал президентом и опозорил страну. Посмотрите, какие кадры были избраны. Сейчас это трудно представить, что Азербайджаном руководили, прошу прощения за свои слова, такие негодные люди. Премьер-министр также был научным работником. Он тоже не смог защитить диссертацию. Всем хорошо известно, сегодня это не секрет, что человек, занимавшийся сезонной торговлей, был назначен премьер-министром. Именно при нем в наш словарь вошло слово "откат". Он пришел, чтобы грабить страну, воровать ее богатства, вырезать трамвайные линии, отправлять их в Иран и наживаться на этом. Вот таким был премьер-министр. Председатель парламента тоже являлся научным работником. Одиннадцать лет учился в аспирантуре. Представьте себе - одиннадцать лет. Не смог защитить диссертацию. Не хочу повторять слов, сказанных о нем покойным академиком Зией Буниятовым. Просто, считаю, что это мне не к лицу. Неудачный аспирант, безграмотный человек стал председателем парламента. Что можно было от него ожидать? Или же государственный секретарь. Он пытался сделать карьеру в комсомоле, затем перейти на партийную работу и занять, как карьерист, какую-то должность. Таких называют политическими перевертышами, флюгерами. Вся его история - история предательства. Предал комсомольцев, своих партийных покровителей, после чего примкнул к Народному фронту, где предал Абульфаза Эльчибея. Народнофронтовцы хорошо знают это. Именно он больше всех радовался болезни Абульфаза Эльчибея. Я это точно знаю, такая информация есть. Он радовался, что тот заболеет и умрет, и это позволит ему занять его место.

Последние события показали, чего он стоит. То есть, вся эта истерика, паранойя, трусость - какой человек, считающий себя лидером, станет демонстрировать это, а затем заявит всей нации, что против него применили силу. Это ложь. Какой уважающий себя, дорожащий достоинством человек скажет такое. Вот этот человек претендовал на президентский пост и сегодня пытается руководить Народным фронтом, созданным в свое время народным движением.

Посмотрите, кто были министрами. Министр обороны - учитель математики, безграмотный человек, демагог, проходимец. Чем он запомнился? Продал Шушу армянам. Он первым покинул Шушу. Сам сказал - есть такие кадры, история хранит все, есть архивы, - если Шуша будет сдана, я пущу пулю в лоб. И вновь слоняется по площадям, ведет себя так, словно никто не знает о его прошлом. Мог ли такой человек быть министром обороны? Мог ли он защищать нашу территориальную целостность? Я уже не говорю о его бизнес-деятельности. Накопленные здесь деньги вывозил в Москву. Построил там для себя крупный бизнес. Если понадобится, об этом тоже будет представлена информация. В 2004 году я помиловал его. Он обоснованно был осужден на пожизненное заключение. Человек, продавший Шушу, заслуживал такого наказания. Именно поэтому наши земли оказались под оккупацией. Я проявил гуманизм, помиловал его.

А чем отличался министр внутренних дел? Человек, занимавший такую должность, в прямом эфире избил журналиста. Если бы ты, как обычный человек, сделал что-то в отношении кого-то, допустим, тебя задели, я бы сказал, что, возможно, унизили его достоинство и он не смог обуздать эмоции. Занимая эту должность, он вместе с охранниками избил журналиста и гордился этим. Лучше бы пошел защищать родной район. Ты был министром, когда Кяльбаджар, где ты родился, был захвачен, оказался под оккупацией. Ты бежал и как мышь искал, где скрыться. В то время он отправлял десант в Нахчыван и говорил, что застрелит Гейдара Алиева. Нахчыванцы ответили ему так, что он не знал, куда деваться от страха. Никакой десант туда не отправился. Вообще, в то время там была предпринята попытка переворота. Сегодня он вновь слоняется на площади, думает, что все это забыто.

Генеральный прокурор был взят в заложники в Гяндже, приказал арестовать Президента. Такой вот прокурор. Министр иностранных дел. Человек, не владеющий никакими иностранными языками, никто не понимал, что он говорил даже на азербайджанском языке. Это и есть народный фронт, мусаватская власть. Поэтому мы столкнулись с такой трагической ситуацией. Есть ли бы Гейдар Алиев в 1993 году по требованию народа не прибыл в Азербайджан, то страна развалилась бы. А они разбежались бы кто куда и скрылись, как, собственно, бежали и скрылись. Таким образом, наша независимость, как и в начале ХХ века, вновь оказалась бы незавершенной.

Приход Гейдара Алиева к власти, конечно, является историческим событием. Сегодня мы идем его дорогой. Проводимая им политика сегодня живет и обогащается. Конечно, жизнь не стоит на месте. Перед нами стоят новые вызовы, новые задачи, и мы их выполняем. Потому что успешное развитие Азербайджана сегодня тесно связано с проводимыми реформами. Великий лидер всегда с большой теплотой относился к Сумгайыту. Как в советское время, так и в период независимости он неоднократно бывал в Сумгайыте. И я продолжаю эту политику. Моя сегодняшняя поездка в Сумгайыт является 24-й по счету за 15 лет. То есть, это само по себе говорит о том, что к Сумгайыту постоянно проявляются внимание и забота.

Конечно, для решения проблем Сумгайыта проделана большая работа. В первую очередь, необходимо было модернизировать инфраструктуру. С этой целью еще в 2005 году была сдана в эксплуатацию электростанция мощностью 525 мегаватт, потрачены крупные средства. Уровень газификации достиг 100 процентов. Нашла решение проблема питьевой воды. Заново отстраиваются, благоустраиваются, ремонтируются внутригородские дороги. Построена дорога Баку-Сумгайыт. Я сейчас дал указание расширить ее, так как увеличивающийся транспорт создает большую плотность, пробки. Мы решим и эту проблему. Функционирует поезд Баку-Сумгайыт. Причем это - двухэтажные, очень комфортабельные вагоны "Штадлер" производства самой передовой компании мира. За счет предоставленного кредита завезены современные автобусы для городского транспорта. То есть, вся эта работа ведется планомерно.

Обновляется коммунальное хозяйство города. Обновлено примерно 80 процентов лифтового хозяйства. Установлены кровельные покрытия примерно тысячи из 1300 многоэтажных зданий в Сумгайыте, будут установлены кровельные покрытия и остальных зданий.

Создан Центр "ASAN xidmət". Сейчас я дал указание создать второй "ASAN xidmət", так как потребность растет и порой возникают очереди. Мы не можем допустить этого.

Обновляется социальная инфраструктура. Строятся новые городки, дома для вынужденных переселенцев. В этом году уже размещены 1800 семей. В следующем году в новые дома переедут как минимум 3 тысячи семей переселенцев. Строительство домов для переселенцев в Сумгайыте будет обеспечено и впредь, чтобы переселенцы, лишенные крова, живущие в плохих условиях в общежитиях, детских садах и других местах, были переселены в хорошие дома. Мы сделаем и это.

Идет строительство школ. Вот уже 5-6 лет, как по моему указанию, отремонтирована больница номер 1. В настоящее время выделены средства для ремонта, а по сути строительства больницы номер 2. Мы сделаем и это.

Конечно, Сумгайыт развивается как промышленный город. Однако сегодняшняя промышленность отвечает сегодняшним вызовам. Можно сказать, все старые промышленные предприятия прекратили свою работу. На этой территории - территориях, измеряющихся сотней гектаров, созданы промышленные парки - Сумгайытский технологический парк и Сумгайытский химический промышленный парк. В Сумгайытском технологическом парке функционируют 10, а в Сумгайытском химическом промышленном парке - 13 заводов, и в следующем году, наверное, начнут функционировать еще 7 заводов. В Сумгайытском химическом промышленном парке есть 20 резидентов. Вложенные инвестиции исчисляются миллиардами долларов. Среди них - построенные по государственной линии "SOCAR Polymer", карбамидный и другие заводы. Большой интерес проявляет и частный сектор. Поэтому Сумгайыт сегодня является современным промышленным городом, вторым промышленным городом Южного Кавказа. На сумгайытских предприятиях ежегодно производится продукция примерно на 2 миллиарда манатов. Поэтому Сумгайыт и дальше будет развиваться как промышленный город.

Благоустраиваются парки, закладываются новые парки, скверы. В их числе, конечно, хотел бы особо отметить Сумгайытский бульвар. Я говорил на мероприятии, проведенном в связи с открытием этого бульвара, еще раз хочу сказать: это - чудо, всего лишь за 11 месяцев был создан красивый бульвар протяженностью 5,2 километра и площадью 150 гектаров. Создание Сумгайытского бульвара было моей давней мечтой. Я и в прежние годы неоднократно давал руководству города такие указания. После назначения на должность Закира Фараджева этот вопрос также был решен. Очень рад, что сегодня Сумгайытский бульвар является новой, прекрасной зоной отдыха для граждан. Там имеются общественные объекты, создан Центр мугама, другие общественные объекты придают городу новую красоту. Сумгайыт и без того имеет достаточно зон отдыха. Все парки благоустроены. Но бульвар - это, конечно, другое дело. Его протяженность почти вдвое больше прежнего Бакинского бульвара. Протяженность прежнего традиционного Бакинского бульвара составляла 3 километра, сейчася - 16 километров. Конечно, я не хочу сказать, что здесь тоже надо построить бульвар протяженностью 16 километров, но, во всяком случае, по возможности, мы должны в будущем расширить бульвар.

То есть, по всем сферам есть развитие. Свидетельством этого являются также капитальный ремонт зданий Драматического театра, дворца "Кимьячи". В этом Драматическом театре великий лидер отмечал юбилей Сумгайыта. То есть, этот театр имеет большую историю. Наша сегодняшняя встреча здесь носит символический характер, и она естественна. Она подтверждает историческую истину. В этом здании живет дух великого лидера. Он хотел видеть Сумгайыт красивым, современным, удобным для людей городом с чистым воздухом. В своем политическом завещании он сказал, что проделана большая работа, а то, что мы не сделали, сделают наши продолжатели. Рад, что так и случилось.

Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с этим праздником, желаю новых успехов, побед. Спасибо".

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