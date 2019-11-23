Матвиенко: Прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около $1,5 млрд.

МОСКВА/Trend/ - Прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около 1,5 миллиарда долларов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на X российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Москве.

Спикер Совфеда отметила, что на азербайджанском рынке работают около 700 совместных предприятий двух стран.

"За последние годы проделана огромная работа по углублению торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. И мы уже видим ее практические результаты. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года вырос почти на 14 процентов и составил около 2,5 миллиарда долларов. Россия является главным торговым партнером Азербайджана по импорту и экспорту товаров несырьевого сектора", - сказала Матвиенко.

Она также подчеркнула интенсивное взаимодействие в транспортной сфере, в частности в рамках формирования коридора «Север-Юг».

Матвиенко выразила уверенность, что он станет важнейшей транспортной артерией Евразии и позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии в Европу через Россию и Азербайджан.

Она считает, что для дальнейшего укрепления экономических связей двух стран необходимо по максимуму задействовать механизмы межрегионального сотрудничества.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве при организационной поддержке министерства экономического развития России и министерства экономики Азербайджана.

(Автор: Артем Соколов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.