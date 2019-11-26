Бахруз Гулиев: Какой справедливости можно ожидать от Али Инсанова - грабителя в прошлом?

БАКУ /Trend/ - Все прекрасно знают и помнят, насколько коррумпированным был Али Инсанов в бытность министром здравоохранения.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя попытку экс-министра здравоохранения слепить из горстки приспешников политическую партию «Справедливость».

По его словам, все приспешники Инсанова имеют дурную славу - предатели, отвергающие справедливость: «Само название политической организации, которую создают Али Инсанов и его окружение донельзя красноречиво. Люди, которые их знают, прекрасно помнят их прошлое. Какой справедливости можно ждать от человека, который, злоупотребляя должностью, доверенной ему государством, обирал людей, "славился" грубостью, презрением к гражданским правам и справедливости? С другой стороны, к сожалению, и Исфендияр Вагабзаде - сын народного поэта Бахтияра Вагабзаде, который служил народу и стране, до последних дней оставался верен национальной идее, примкнул к коррупционерам. Однако народ не забыл позорный конец карьеры экс-министра и то, за что он был арестован. Поэтому думаю, что их никчемная «партия» - мертворожденное дитя. Не следует забывать и то, как сразу после освобождения Али Инсанов демонстрировал преданность известным западным кругам, не скрывая, насколько он ненавидит свою страну».

Гулиев добавил, что антиазербайджанским силам все равно, кто коррупционер, и кто грабил свой народ, а важно, чтобы определенные лица демонстрировали предательские позиции против государства и народа: "К таким и относятся Али Инсанов, Исфендияр Вагабзаде, и, скорее всего, они усердно будут исполнять приказы своих хозяев. Однако все их усилия обречены на неудачу, так как народ, не признавал их, и никогда не признает».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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