Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, проходившей по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Во вторник в Конгресс-центре прошла церемония по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии.
Глава государства выступил на церемонии с речью.
Затем выступили ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев и профессор университета, доктор юридических наук Фируза Аббасова.
Позже в исполнении пианиста Этибара Асадлы была представлена композиция «Посвящение» о 60 известных ученых Бакинского государственного университета.
На церемонии выступил студент второго курса факультета журналистики Бакинского государственного университета Рашад Иманов.
Состоялась презентация цифровой графики, охватывающей научную сферу по 16 факультетам университета.
В конце прозвучал гимн Бакинского государственного университета.
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