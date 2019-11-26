С каким лицом будет служить народу взяточник и коррупционер Али Инсанов? - депутат

БАКУ /Trend/ - Попытка горстки людей создать политическую партию во главе с коррупционером Али Инсановым бессмысленна. В обществе этих людей никто не уважает, никто не признает, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

Гулиев отметил, что партия Али Инсанова заранее обречена: Когда Али Инсанов был освобожден, радикалы вздумали создать искусственный ажиотаж - дескать, Али Инсанов начнет собирать вокруг себя людей. Вскоре выяснилось, что это одни иллюзии. Время Али Инсанова вышло, он и сам должен это понимать. С другой стороны, созданный ими еще не партия, но организационный комитет, и его деятельность в качестве партии - под большим вопросом. Как видно из названия, это продукт бессмысленного и примитивного сознания. Члены организационного комитета тоже не особо известные или уважаемые люди в обществе. Они раз и навсегда должны понять, что азербайджанский народ тесно сплотился вокруг Прзидента Ильхама Алиева, поэтому создавать такие партии бессмысленно".

Депутат подчеркнул, что люди объединяются либо вокруг лидеров, либо вокруг идей. А у Али Инсанова нет ни того, ни другого: "В этом смысле я не думаю, что партия, которую он хочет создать, будет иметь какое-то значение. С другой стороны, Али Инсанов был арестован за коррупцию, взяточничество и злоупотребление служебными полномочиями. И с каким лицом он будет служить народу? Все это просто политическое шоу".

Отметим, что арестованный в свое время за серьезные коррупционные деяния Али Инсанов 24 ноября провел собрание в ограниченном кругу политических сторонников, которые обсудили вопросы, связанные с организационным комитетом партии "Справедливости", которую собираются создать члены оргкомитета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.