В связи с муниципальными выборами в Азербайджане подготовлены 48 нормативных документов

28 ноября 2019 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для свободного, справедливого и прозрачного проведения в Азербайджане очередных муниципальных выборов, назначенных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) на 23 декабря, осуществляются все необходимые меры.

Об этом сказал зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, необходимые меры предпринимаются в соответствии с Календарным планом, подготовленным ЦИК. Сейчас идет работа по уточнению избирательных списков, которая завершится за 25 дней до дня голосования.

Гасымов отметил, что ЦИК подготовил в преддверии выборов 48 документов нормативного характера - инструкций, пояснений и правил: «Для проведения выборов в условиях демократии и гласности ЦИК сотрудничает с многочисленными авторитетными международными организациями, в том числе с высшими выборными структурами стран, в которых сформировался богатый опыт проведения выборов».

В сроки и в порядке, предусмотренном законодательством, были напечатаны 5 020 287 уведомлений в соответствии с числом избирателей. Они будут розданы избирателям за семь дней до дня голосования, сказал зампредседателя ЦИК.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЦИК Азербайджана о числе кандидатов, зарегистрированных на муниципальных выборах
Политика 10:52
Завершается ряд процедур в связи с предстоящими в Азербайджане муниципальными выборами
Политика 09:09
Узбекистан приглашает Азербайджан наблюдать за парламентскими выборами в стране
Политика 26 ноября 17:48
В Азербайджане идет к завершению подготовка к муниципальным выборам
Политика 23 ноября 10:48
В Азербайджане завершается процесс подачи документов для регистрации на муниципальных выборах
Политика 22 ноября 09:19
ЦИК Азербайджана направил приглашения почти 15 международным организациям для наблюдения за муниципальными выборами
Политика 20 ноября 14:28
Лента новостей
Из Турции будут депортированы более 10 членов ИГ-граждан Франции
Турция 12:22
В Узбекистане могут разрешить ООО выпускать корпоративные облигации
Финансы 12:12
Казахстан готовит соглашение для создания туристической зоны на «Байконур»
Туризм 12:04
Туркменистан и Бахрейн провели совместный бизнес-форум
Бизнес 11:52
Азербайджан и Узбекистан работают над созданием СП для перевозок продуктов нефтепереработки
Энергетика 11:47
В Грузии полиция перекрыла подходы к парламенту
Грузия 11:39
Турция почти на 30 процентов увеличила экспорт товаров оборонной промышленности в Грузию
Турция 11:35
Турция незначительно увеличила экспорт химпродуктов в Казахстан
Турция 11:32
Компания «Arar Petrol» продлила лицензию на разведку нефти и газа еще в двух провинциях Турции
Турция 11:28