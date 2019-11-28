В связи с муниципальными выборами в Азербайджане подготовлены 48 нормативных документов

БАКУ /Trend/ - Для свободного, справедливого и прозрачного проведения в Азербайджане очередных муниципальных выборов, назначенных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) на 23 декабря, осуществляются все необходимые меры.

Об этом сказал зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, необходимые меры предпринимаются в соответствии с Календарным планом, подготовленным ЦИК. Сейчас идет работа по уточнению избирательных списков, которая завершится за 25 дней до дня голосования.

Гасымов отметил, что ЦИК подготовил в преддверии выборов 48 документов нормативного характера - инструкций, пояснений и правил: «Для проведения выборов в условиях демократии и гласности ЦИК сотрудничает с многочисленными авторитетными международными организациями, в том числе с высшими выборными структурами стран, в которых сформировался богатый опыт проведения выборов».

В сроки и в порядке, предусмотренном законодательством, были напечатаны 5 020 287 уведомлений в соответствии с числом избирателей. Они будут розданы избирателям за семь дней до дня голосования, сказал зампредседателя ЦИК.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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