Лейла Абдуллаева: Пашинян должен понять, что Карабахский конфликт не имеет никакого отношения к ОДКБ

БАКУ/Trend/ - Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие в ходе заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, наглядно продемонстрировали, что он вновь прибегает к лживой милитаристской риторике.

Как передает Trend, об этом заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя выступление премьер-министра Армении на состоявшемся в Бишкеке заседании ОДКБ.

"Фактически, именно Пашинян такой риторикой подрывает переговоры, по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Заявление «Нагорный Карабах – это Армения», сделанное премьер-министром Армении в августе этого года в оккупированном городе Ханкенди, нанесло значительный ущерб переговорному процессу. Если Пашинян изменил свое мнение – ему необходимо об этом заявить в открытой форме, а если нет, и позиция премьер-министра не изменилась – это является серьезным ударом по переговорному процессу, включая деятельность и сам мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Армянская сторона, устраивающая различные провокации вдоль линии армяно-азербайджанской государственной границы, подвергающая обстрелу мирных жителей, в частности 3 октября сего года убившая азербайджанского водителя экскаватора, подобными провокационными действиями желает вовлечь ОДКБ в конфликт. Между государствами-членами ОДКБ и Азербайджаном идет тесное сотрудничество, в том числе в военно-политической и военно-технической областях. Особо хотелось бы отметить сотрудничество, сложившееся между Россией и Азербайджаном. Россия и Азербайджан активно развивают взаимодействие во всех сферах, включая военно-техническую. Как известно, Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев принял 30 октября сего года министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, а 26 ноября – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, и на обеих встречах обсуждались вопросы военного сотрудничества между нашими странами на 2020 год. При необходимости Азербайджан может закупить у России новое вооружение. Хотели бы подчеркнуть, что этот вопрос никак не связан с компетенцией премьер-министра Армении.

Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, где со ссылкой на конкретные документы и свидетельства указал на героизацию фашизма в Армении и воздвижение памятника нацистскому палачу Гарегину Нжде. Смехотворные и абсурдные аргументы премьер-министра Армении Пашиняна, который попытался ответить на это выступление, были с большим мастерством парированы в ответном слове Президента Ильхама Алиева. Теперь эти неуклюжие риторические упражнения главы армянского правительства стали предметом насмешек и колких комментариев в самой Армении. Ссылка премьер-министра Пашиняна на то, что наркоминдел СССР В.Молотов тоже встречался с Гитлером, равно, как попытка отождествления им Гарегина Нжде с А.Солженицыным, являются примером исторической безграмотности и цинизма.

Премьер-министр Армении должен осознать, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не имеет никакого отношения к ОДКБ"- заявила Абдуллаева.

Текст: Турал Гараджаев, Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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