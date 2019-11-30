Могерини: ЕС продолжает доработку нового Соглашения с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила в прениях в Европарламенте на тему развития "Восточного партнерства".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на официальный сайт Европейской службы внешних связей, в ходе своего выступления Могерини затронула возможности сотрудничества со странами "Восточного партнерства". Она отметила, что в 2014 году, когда она заняла свой пост, этот вопрос был одним из основных элементов на повестке дня общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

Затронув отношения с каждым «восточным партнером», Могерини отметила, что ЕС продолжает работу для завершения доработки нового Соглашения с Азербайджаном и нацелен на заключение амбициозного соглашения в соответствии с международными стандартами, начиная с прав человека и заканчивая поддержкой диверсификации экономики. Верховный представитель добавила, что ЕС будет продолжать поддерживать урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирным путем, поощряя и поддерживая диалог между Арменией и Азербайджаном на высшем уровне. Также была выражена полная поддержка усилиям и предложениям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе посредством Специального представителя ЕС.

Отметим, что ссылка «Азербайджан», сделанная в параграфе об Азербайджане, в частности об урегулировании конфликта, направляет читателя на ресурс о пресс-конференции 16-го заседания Совета сотрудничества "ЕС-Азербайджан", проведенного в Брюсселе, в апреле этого года.

Напомним, что в ходе вышеупомянутой пресс-конференции, Верховный представитель Могерини называет Азербайджан очень важным партнером ЕС и подчеркивает, что ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/71131/speech-federica-mogherini-european-parliament-plenary-debate-eastern-neighbourhood_en%20

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.