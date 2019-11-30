Президент Ильхам Алиев поздравил лаосского коллегу (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаоса Буннянгу Ворачиту.
Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики – Дня Республики.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Лаоса – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.
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