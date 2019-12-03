Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 105 млн манатов

3 декабря 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На первое декабря текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере более 105,197 миллиона манатов, 213,577 тысяч долларов США, 17,566 тысяч евро и 5000 рублей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Фонд помощи Вооруженным силам создан указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, а также других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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