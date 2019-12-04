Президент Ильхам Алиев принял министра сельского и лесного хозяйства Турции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли.

На встрече было отмечено успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, подчеркнуто, что визит министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли в нашу страну вносит вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в сельскохозяйственной сфере и создает хорошие возможности для обсуждения вопросов расширения связей в этой сфере.

В ходе беседы было затронуто значение проводимого в Баку заседания министров сельского хозяйства стран-членов Организации экономического сотрудничества, с удовлетворением отмечена организация в Азербайджане на высоком уровне важных международных мероприятий.

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