Микаил Джаббаров - Симоняну: Армения судя по всему, не хочет выбираться из тупика

6 декабря 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров прокомментировал претензии армянской делегации на программу 14-го заседания межправительственной комиссии по проекту TRACECA, проходящей в пятницу в Баку.

«Прежде чем мы продолжим конференцию, я бы хотел уточнить дальнейший порядок работы и поблагодарить все делегации за активное участие на юбилейной конференции. Не могу также не коснуться выступления коллег из соседней Армении. Я понимаю их реакцию, думаю, что нужно разделить на две части. Первая - по сути и по содержанию, что дает TRACECA. Хочу поблагодарить всех коллег, которые в своих выступлениях достаточно убедительно, просто и с цифрами выразили свое мнение на этот счет. Со своей стороны считаю своим долгом остановиться на второй части. Во-первых, потому что хорошо понимаю реакцию наших соседей, так как они приехали из Еревана в Баку и своими глазами видят Баку. Я понимаю, что это не так просто, что они видят», - сказал Джаббаров в пятницу в Баку, отвечая на комментарии армянской делегации.

«Азербайджанская сторона предпочитает конструктивный подход. Мы знаем, что деструктивный подход более прост, более разрушительный и результаты, к сожалению, этой разрушительной политики видны в соседней стране, которая изолирована от большого количества проектов, и, загнала сама себя в тот транспортный и экономический тупик, в котором сейчас находится и, судя по всему, не хочет выбираться», - сказал министр.

Далее министр отметил, что 20 лет проект TRACECA стал возможным, в том числе активной деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

«Азербайджанская сторона, при составлении своей культурной программы юбилейного мероприятия, исходят из абсолютно понятных аспектов отношений, принятых в любом цивилизованном обществе», - сказал он.

Джаббаров заявил армянской делегации о возведении памятника, установленного в центре Еревана Гарегину Тер-Арутюняну("Нжде").

«В следующем году будет отмечаться 75-летие победы над фашизмом, ещё раз подумайте над тем, тем ли людям вы ставите памятники. А лично для вас у нас, как в том самом фильме, предусмотрена индивидуальная культурная программа», - сказал глава Минэкономики Азербайджана.

Министр также пригласил армянскую делегацию посетить центр Гейдара Алиева в Баку, в котором демонстрируется выставка, посвященная истории города, в котором они родились. «Она нам была любезно предоставлена нашими коллегами из грузинского музея, в котором эта выставка находится на постоянной основе. Поверьте, вы узнаете много нового, чего вы не сможете прочитать об истории Иреванского ханства, об истории основания города Иреван. Но это исключительно в том случае, если это вам интересно. Что же касается каравана TRACECA, он будет идти вперёд», - добавил Джаббаров.

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян, выступая на конференции заявил, что не понимает некоторых мероприятий, которые включены в программу конференции. В частности, ему было интересно, почему участники конференции должны были посетить Аллею почетного захоронения в Баку.

(Автор: Анастасия Савченко)

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