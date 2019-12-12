Мубариз Гурбанлы: Политический курс Гейдара Алиева сегодня продолжается в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Сегодня в штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) прошло мероприятие, посвященное Дню памяти великого лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие депутаты, интеллигенты и члены молодежных организаций, передает в четверг Trend.

Открыв мероприятие, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов сообщил, что успешная политика, проводимая Гейдаром Алиевым, продолжается и сегодня.

"Он всегда придавал значение молодежи Азербайджана. Молодежь, не знающая своей истории, не способна извлекать из нее уроки», - сказал Новрузов.

Он отметил, что об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве издано немало книг.

«В этих книгах рассказывается о его неоценимых заслугах перед народом Азербайджана. На всех этапах своей деятельности великий лидер доказал, что служение азербайджанскому народу должна исходить изнутри. Если великий лидер не вернулся бы к власти, Азербайджан повторил бы участь АДР. От этой напасти страну избавил Гейдар Алиев. Пока мы живы, будет продолжаться и политический курс Гейдара Алиева», - подчеркнул Сиявуш Новрузов.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал, что азербайджанский народ поминает Гейдара Алиева каждый день.

«Проделанные работы и проводимые сегодня в стране реформы являются продолжением политики Гейдара Алиева. Его заслуги как исторической личности перед Азербайджаном неоценимы», - сказал Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что после повторного прихода к власти он за короткий срок достиг больших успехов во многих сферах.

"Мы должны изучать историю, чтобы делать выводы. Необходимо изучать наставления великого лидера», - подчеркнул Гурбанлы.

Мероприятие продолжилось выступлениями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.