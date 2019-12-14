Целью США было наказать Турцию посредством резолюции — политолог

14 декабря 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Утверждение американским Сенатом резолюции о "геноциде армян" было ожидаемым. Первой причиной было то, что Палата представителей приняла резолюцию с подавляющим большинством голосов – 405. За резолюцию проголосовали и демократы, и республиканцы, то есть в армянском вопросе две противоборствующие партии пришли к консенсусу. Во-вторых, несмотря на численное превосходство республиканцев в Сенате, они также недовольны сотрудничеством Турции с Россией, покупкой систем ПВО С-400. То есть демократы и республиканцы приняли эту «резолюцию» не из-за любви к армянам. Их основной целью было наказать Турцию посредством принятой "резолюции".

Об этом в субботу сказал Trend политолог Эльхан Шахиноглу.

Напомнив слова Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - «Они танцуют под свою же музыку» - он подчеркнул, что до сегодняшнего дня уже десятки стран мира приняли резолюции по т.н. «армянскому геноциду», но это никоим образом не отразилось на политике Турции.

«Президент США Дональд Трамп может и подписать документ, и не делать этого. Трудно сказать какое решение примет Трамп из-за того, что Турция не отступилась от намерения купить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Но когда-нибудь некий американский президент все равно поддержит такую резолюцию. В результате такой политики США стремительно теряют Турцию. Независимо от того, кто придет к власти в Турции на место Эрдогана, будет крайне трудно вернуть на уровень стратегического партнерства турецко-американские отношения, которым нанесли глубокую рану», - сказал Эльхан Шахиноглу.

Он добавил, что разум, проголосовавший за резолюцию по «армянскому геноциду», не способен демонстрировать справедливую позицию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что Сенат США принял резолюцию, признающую события 1915 года в Османской империи как «геноцид армян».

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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