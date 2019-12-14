Михаил Забелин вновь избран председателем Русской общины Азербайджана

14 декабря 2019 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В штабе правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в Баку прошел V съезд русской общины Азербайджана. Как сообщает в субботу Trend, в работе съезда приняли участие заместитель заведующего отделом по гуманитарной политике, мультикультурализму и связям с диаспорой Администрации Президента Азербайджана Магеррам Ахмедов, депутаты Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде, Али Гусейнли, посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, заместитель начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр и другие гости.

На съезде выступил заведующий отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Руслан Гулиев. Он передал участникам съезда поздравление и приветствие от имени председателя Госкомитета Фуада Мурадова.

Съезд открыл председатель РОА, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин.

Он отметил, что накануне V съезда во всех городских и районных организациях были проведены отчетно-выборные собрания, на которых были избраны 280 членов РОА.

На съезде был заслушан отчет о деятельности Русской общины за прошедший период, избран новый состав и руководство Республиканского Совета общины.

Михаил Забелин единогласно был избран председателем общины на предстоящие пять лет.

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