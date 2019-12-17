В Азербайджане завершаются подготовительные работы к муниципальным выборам

БАКУ /Trend/ - В связи с муниципальными выборами, которые назначены на 23 декабря, в течение трех дней будет завершена раздача окружным избирательным комиссиям устройств, считывающих информацию с чипов.
Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов, передает во вторник Trend.
Он отметил, что устройства для считывания информации с чипов и программное обеспечение к ним будут розданы всем окружным избирательным комиссиям.
"После этого окружные избирательные комиссии раздадут эти устройства избирательным участкам. Все испытательные работы с устройствами уже проделаны. До муниципальных выборов все избирательные участки будут обеспечены такими устройствами", - сказал Гасымов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.