В Азербайджане завершаются подготовительные работы к муниципальным выборам

17 декабря 2019 20:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с муниципальными выборами, которые назначены на 23 декабря, в течение трех дней будет завершена раздача окружным избирательным комиссиям устройств, считывающих информацию с чипов.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов, передает во вторник Trend.

Он отметил, что устройства для считывания информации с чипов и программное обеспечение к ним будут розданы всем окружным избирательным комиссиям.

"После этого окружные избирательные комиссии раздадут эти устройства избирательным участкам. Все испытательные работы с устройствами уже проделаны. До муниципальных выборов все избирательные участки будут обеспечены такими устройствами", - сказал Гасымов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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