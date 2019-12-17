В Азербайджане будет создан независимый медиа-центр внеочередных парламентских выборов

17 декабря 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ближайшие дни, в связи со внеочередными парламентскими выборами, назначенными на девятое февраля 2020 года, будет создан независимый медиа-центр.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал её председатель - Мазахир Панахов, сообщает во вторник Trend.

«Подобные независимые медиа-центры традиционно создаются в ходе парламентских выборов, они приводятся в пример и высоко оцениваются международными организациями, приезжающими в Азербайджан», - подытожил Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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