В Азербайджане будет создан независимый медиа-центр внеочередных парламентских выборов

БАКУ/Trend/ - В ближайшие дни, в связи со внеочередными парламентскими выборами, назначенными на девятое февраля 2020 года, будет создан независимый медиа-центр.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал её председатель - Мазахир Панахов, сообщает во вторник Trend.

«Подобные независимые медиа-центры традиционно создаются в ходе парламентских выборов, они приводятся в пример и высоко оцениваются международными организациями, приезжающими в Азербайджан», - подытожил Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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