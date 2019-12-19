На 1000 избирательных участках Азербайджана установлены веб-камеры

19 декабря 2019 19:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уже которые по счету выборы в Азербайджане проходят с применением веб-камер. Вот и сегодня в связи с муниципальными выборами на 20 процентах или тысяче избирательных участков в стране установлены веб-камеры.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, участки, на которых устанавливаются веб-камеры, отобраны по особой схеме, с тем, чтобы охватить всю территорию Азербайджана.

"Любой гражданин может зайти на сайт ЦИК и посредством веб-камер наблюдать за ходом голосований в день выборов на тысяче участков. Это очень просто", - сказал Панахов.

Он подчеркнул, что в муниципальных выборах, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря, примут участие 13 политических партий.

"Также за ходом голосования смогут следить наблюдатели из этих партий. Помимо этого, следить за выборами смогут и простые граждане. Другое достоинство веб-камер заключается в том, что для наблюдения за выборами нет необходимости приезжать в Азербайджан. Любой человек в любой точке земного шара сможет наблюдать за ходом голосований в Азербайджане. Это принято также в избирательной практике других демократических стран. За ходом выборов будут следить около 60 тысяч наблюдателей. В Азербайджане созданы все условия для проведения прозрачных и свободных выборов", - сказал Мазахир Панахов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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