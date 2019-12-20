Асим Моллазаде: Верю, что и другие чиновники, совершившие преступления, будут наказаны

БАКУ /Trend/ - Меры, принятые против главы ИВ Агстафинского района Низамеддина Гулиева, а также экс-главы ИВ города Евлах Годжы Самедова, задержанных за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями, являются очень серьезным предостережением для каждого чиновника.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Асим Моллазаде.

По его словам, чиновники должны осуществлять установленную государством политику. В противном случае за совершенные преступления они должны отвечать перед законом.

"Большинство преступлений против азербайджанского государства связан именно с самоуправством чиновников, с тем, что они потеряли чувство ответственности. Деяния таких чиновников являются покушением против государства. Верю, что и другие чиновники, совершившие преступления, будут наказаны в соответствующей форме", - сказал Моллазаде.

Напомним, что глава ИВ Агстафинского района Низамеддин Гулиев, бывший глава ИВ города Евлах Годжа Самедов и другие лица задержаны в качестве подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями, в повторном получении взятки в особо крупных размерах, в рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности по соответствующим статьям.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к следствию других участников преступной деятельности.

По распоряжению главы государства, Низамеддин Гулиев 20 декабря освобожден от занимаемой должности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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