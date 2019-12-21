БАКУ/Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали, сообщает в субботу Trend.
На встрече была затронута работа, проводимая Академией, обсуждены будущие планы.
Помощник Президента высоко оценил работу Академии, одобрив предложение о совместном изучении истории Азербайджана.
Кыдырали выразил признательность азербайджанской стороне как стране, первой поддержавшей и подтвердившей документы Академии.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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