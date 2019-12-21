Хикмет Гаджиев встретился с президентом Международной тюркской академии

21 декабря 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали, сообщает в субботу Trend.

На встрече была затронута работа, проводимая Академией, обсуждены будущие планы.

Помощник Президента высоко оценил работу Академии, одобрив предложение о совместном изучении истории Азербайджана.

Кыдырали выразил признательность азербайджанской стороне как стране, первой поддержавшей и подтвердившей документы Академии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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