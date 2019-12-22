БАКУ /Trend/ - В Азербайджане более 1 миллиона избирателей с удостоверениями личности нового поколения. Как передает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов сообщил, что более 1,5 млн. граждан Азербайджана получили удостоверения личности нового поколения: "Мы предоставили всем избирательным участкам устройства считывания чипов для идентификации новых удостоверений личности."

Отметим, что завтра в Азербайджане состоятся муниципальные выборы. В общей сложности 15 156 членов будут избраны по 1606 муниципалитетам. Муниципальные выборы пройдут на 5049 избирательных участках. Голосование начнется в 08:00 утра и завершится в 19:00 вечера.

Общее число избирателей, включенных в список избирателей, составило 4 972 356 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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