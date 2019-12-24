Азербайджан и Грузия обсудили двустороннее сотрудничество

24 декабря 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках восьмой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии в Тбилиси, министр Эльмар Мамедъяров встретился с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Стороны обменялись мнениями по вопросам и перспективам двустороннего сотрудничества между двумя странами.

Георгий Гахария тепло приветствовал Мамедъярова и пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Грузию в 2020 году.

Говоря о перспективах сотрудничества в рамках различных международных организаций, премьер-министр поблагодарил Азербайджан за поддержку территориальной целостности Грузии.

В свою очередь министр Мамедъяров коснулся стратегических отношений между двумя странами и подчеркнул важность дальнейшего развития этих отношений. Министр также поблагодарил Государственную нефтяную компанию Азербайджана (ГНКАР) за поддержку.

Обе стороны обсудили основы для дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе магистральный экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и другие проекты регионального сотрудничества между двумя странами. Было отмечено, что они способствуют установлению стабильности и безопасности в регионе в целом.

В ходе обмена мнениями было отмечено, что обе страны имеют потенциал для реализации энергетических проектов в области возобновляемых источников энергии.

Министры обменялись мнениями и о деятельности соответствующих государственных комиссий по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией и отметили, что в ближайшее время состоится очередное заседание комиссии по делимитации государственной границы.

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня о глобальной безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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