Мазахир Панахов: Голосование на всех избирательных участках на муниципальных выборах прошло нормально

24 декабря 2019 03:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Голосование на всех избирательных участках на муниципальных выборах прошло нормально. Об этом, как передает Trend, сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции, посвященной муниципальным выборам, прошедвшим 23 декабря в Азербайджане.

"В социальных сетях распространялись сообщения о неблагоприятных событиях, но в ЦИК поступило одно обращение и оно было направлено по назначению в окружную избирательную комиссию. В соответствии с законом, мы посмотрели на обращение и направили в окружную избирательную комиссию. ЦИК сосредоточится на этом вопросе, чтобы окружная избирательная комиссия своевременно рассмотрела этот вопрос. Мы начали серьезно изучать распространенные в социальных сетях кадры", - сказал он.

Отметим, что 23 декабря в Азербайджане прошли муниципальные выборы. Активность избирателей на выборах составила 33,72 процента. На выборах проголосовали 1 627 064 человека.

В итоге в 1606 муниципалитетов должны быть избраны 15 156 человек.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Голосование прошло на 5049 избирательных участках по 118 избирательным округам.

За муниципальными выборами наблюдали 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

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