Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Прошу принять мои искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Вы проводите серьезную внутреннюю и внешнюю политику, направленную на укрепление азербайджанской государственности, благополучие народа и рост авторитета страны.

Казахстан, твердо оставаясь приверженным продолжающейся веками непоколебимой дружбе и добрососедству, заинтересован в дальнейшем углублении стратегического партнерства на всех уровнях с Азербайджаном, с которым связан общей историей, схожей культурой, языком и религией.

Дорогой Ильхам Гейдар оглу, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в высшей государственной деятельности, братскому народу Азербайджана – мира и благополучия", - говорится в поздравительном письме.

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