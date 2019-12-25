Состоялась церемония предоставления квартир и автомобилей инвалидам Карабахской войны и приравненным к ним лицам В церемонии принял участие Президент Ильхам Алиев (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 декабря в Низаминском районе Баку состоялась церемония предоставления квартир в жилом здании, построенном для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, а также автомобилей - инвалидам Карабахской войны и приравненным к ним лицам.

Как сообщает Trend, в церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в жилом здании.

Наше государство с особым вниманием относится к решению социальных проблем граждан, осуществляет очень важные проекты в этой сфере. Результаты работы, проводимой в этом направлении под руководством Президента Ильхама Алиева, ощущают в своей жизни и лица, нуждающиеся в особой социальной заботе. Решение жилищно-бытовых вопросов семей шехидов, инвалидов Карабахской войны и приравненных к ним лиц находится в центре постоянного внимания. Принимаются последовательные меры по улучшению условий жизни людей из этой категории, обеспечению их автомобилями. С 1997 до 2018 годы инвалидам Карабахской войны были предоставлены 4597, семьям шехидов - 1582, ветеранам Второй мировой войны, Чернобыля и лицам, приравненным к инвалидам войны, - 475 квартир и частных домов. Инвалиды Карабахской войны и приравненные к ним лица в течение 1998-2018 годов были обеспечены 6155 автомобилями. А в этом году предусмотрено предоставление 600 автомобилей.

В новом здании имеется 96 однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, из которых 62 предоставлены инвалидам Карабахской войны, а 34 – семьям шехидов. Гражданам из этой категории с начала года предоставлены 700 квартир и частных домов, а до конца года планируется предоставить 234 квартир и частных домов. Проекты в этом направлении будут реализовываться и в следующем году.

Глава нашего государства встретился с группой семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, обеспеченных квартирами и автомобилями.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Сегодня -очень знаменательный день в вашей жизни. Сегодня семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны предоставляются новые квартиры. Одновременно вручаются легковые автомобили. Хочу поздравить вас по этому случаю. Жить в этом прекрасном здании будет очень комфортно. Я ознакомился со зданием. Все квартиры уютные, светлые, красивые и отремонтированные. Так и должно быть. Вы достойны этого. Я неоднократно говорил, что память о людях, ставших шехидами во имя Родины, всегда дорога для нас. Азербайджанский народ всегда хранит в своем сердце память о шехидах. Создание условий для граждан, участвовавших в войне и ставших инвалидами, - наш моральный долг.

За последние годы семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны были предоставлены свыше 7500 квартир и частных домов, около 7 тысяч легковых автомобилей. Могу сказать, что в мире такое происходит очень редко. Считаю, что Азербайджан проводит самую правильную политику в этой сфере, потому что в центре этой политики находится гражданин Азербайджана. Особенно те граждане, которые пожертвовали жизнью во имя Родины и потеряли здоровье. Эта политика будет продолжаться и впредь. В будущем году предусмотрено предоставить как минимум 1500 квартир и частных домов, то есть, вдвое больше, чем в этом году. Несмотря на то, что в начале этого года предусматривалось предоставить около 800 квартир. Однако в результате выделения дополнительных средств количество этих квартир и домов достигло 900. Также переданы сотни легковых автомобилей. Конечно, жить в таком прекрасном здании будет очень приятно. Еще раз хочу сказать, что вы достойны этого.

Азербайджанское государство проводит очень широкомасштабную и выверенную политику в сфере социального обеспечения. В первую очередь государственной заботой и вниманием окружены семьи шехидов, инвалиды и ветераны Карабахской войны. В то же время нашим соотечественникам, пострадавшим от оккупации, вынужденным переселенцам в этом году предоставлено 5 тысяч квартир и частных домов. Таким образом, гражданам из этой категории в этом году предоставлено примерно 6 тысяч домов и квартир. А это означает, что мы построили дома количеством, равным одному городу, и предоставили их гражданам, достойным этого. Я не знаю второй страны, где данной сфере уделялось бы столько внимания. Это еще раз показывает, что наша политика в этой сфере и выверенная, и справедливая. Эта политика будет продолжена, потому что еще есть граждане, стоящие в очереди. Среди семей шехидов свыше 2 тысяч граждан стоят в очереди. Их проблемы будут решены в ближайшие 2-3 года.

У нас сейчас улучшаются экономические возможности. Благодаря проведению правильной экономической политики мы получили дополнительные доходы. Эти доходы мы направили в первую очередь на решение социальных проблем. В этом году свыше 4 миллионов 200 тысяч граждан Азербайджана – более 40 процентов населения - были охвачены большим социальным пакетом. Зарплаты, пенсии, пособия, студенческие стипендии, решение проблемных кредитов – все это требует больших средств. Мы направили на эти дела миллиарды манатов, и предприняли очень правильный шаг, потому что это было нужно. Социальное обеспечение – для нас самая главная задача. Для того, чтобы достичь этого, у нас должны быть экономические возможности. Поэтому чем более высокими темпами будет идти экономическое развитие, тем скорее будет улучшаться социальное обеспечение, повысятся зарплаты и пенсии. Реформы, проводимые сегодня в нашей стране, преследуют эту цель. Для того, чтобы добиться еще больших успехов в социальной сфере, мы должны в первую очередь построить нашу работу в экономической сфере на основе правильных принципов. Прозрачность, честность, борьба с коррупцией и взяточничеством, экономические реформы, структурные реформы – все это привносит большое оживление в нашу страну.

Наши экономические показатели в этом году очень позитивные. Все дополнительные доходы мы направили в социальную сферу. Наглядным свидетельством этого является открытие сегодня этого красивого 96-квартирного здания.

Я поздравляю вас с этим прекрасным событием, желаю вам в Новом году новых успехов, здоровья, счастья.

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Затем состоялось вручение документов на квартиры.

Ильхам Магеррамов, получивший квартиру в новом доме, сказал: Господин Президент, помните меня?

Президент Ильхам Алиев: Да, на Европейских играх.

Ильхам Магеррамов: На состоявшейся там встрече Вы мне сказали, что мы проводим прекрасную работу. Эти слова придали мне стимул. Я являюсь генеральным секретарем Спортивной федерации бочча, созданной по инициативе Лейлы ханум Алиевой. За короткий срок деятельности нашей федерации мы завоевали 1 золотую и 6 серебряных медалей. На встрече Международной федерации бочча с руководством Олимпийского комитета мы добились проведения в Азербайджане региональных чемпионатов в 2020 и 2021 годах. От имени всех паралимпийцев, наших друзей, имеющих инвалидность, поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам успехов.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Эта фотография была сделана 4 года назад – в 2015 году. Поэтому надо сделать еще одну фотографию.

Национальный герой Сахиль Мамедов сказал: Очень рад, что сегодня в день своего рождения Вы дарите нам прекрасные квартиры. Для нас – большая честь принимать их. Поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, успехов в дальнейших делах.

Зарифа Султанова: Большое спасибо, господин Президент.

Диляра Мовлудова: Уважаемый Президент, я поздравляю Вас. Сегодня день Вашего рождения. И у меня сегодня день рождения. Мне исполняется 81 год. Да хранит Аллах Вашу семью.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Желаю вам здоровья.

Авез Асланов: Господин Президент, поздравляю Вас. Большое спасибо, что отметили этот день с нами. Благодарю.

Затем состоялась церемония вручения документов на автомобили.

Яшар Насиров: Господин Президент, поздравляем с днем рождения. Выражаем признательность за заботу о нас.

Искендер Зейналов: Большое спасибо, господин Президент, живите сто лет.

Егяна Аллахвердиева: И я поздравляю Вас, уважаемый Президент. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Кямал Мамедов: Мы признательны Вам, господин Президент.

Вугар Оруджев: Господин Президент, поздравляю Вас. Пусть Аллах дарует Вам здоровье.

Президент Ильхам Алиев: Еще раз сердечно поздравляю вас. Впереди День солидарности азербайджанцев мира и Новогодний праздник. Поздравляю вас и по этому случаю. Еще раз желаю здоровья, долгих лет жизни.

Участники церемонии еще раз выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву.

В заключение была сделана фотография на память.

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