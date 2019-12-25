Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автодорог в Мингячевире

25 декабря 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории города Мингячевир.

Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта автомобильных дорог на территории города Мингячевир, соединяющих город с жилыми массивами "Гюняшли", "Баглар", "Учхоз" и "Тингчилик", общей протяженностью 11,9 километра, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог выделяются 2,5 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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