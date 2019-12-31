Результаты выборов в один из муниципалетов Азербайджана аннулированы

31 декабря 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Результаты выборов в один из муниципалетов Азербайджана аннулированы, сообщает во вторник Trend.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Сообщается, что в поступившем в ЦИК обращении было отмечено, что на избирательных участках № 8 и 10 муниципалитета Агдашского района, Джалилабад-Масаллы-Биласуварском избирательного округа номер 69 были зафиксированы некоторые нарушения. В ЦИК изучили жалобу от группы экспертов. Указанные в обращении нарушения подтвердились.

После обсуждений на заседании ЦИК было принято решение отменить результаты голосования на избирательных участках 8 и 10 муниципалитета Агдашского района.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день нового года
Общество 14:30
Украинцы присоединились к популяризации творчества Насими в 2019 году (ФОТО)
Общество 10:57
В Азербайджане начались нерабочие дни в связи с новогодними праздниками
Общество 10:32
Евгений Михайлов: Президент Азербайджана направил месседж на продолжительную дружбу с Россией
Политика 30 декабря 18:45
Дарья Гревцова: Президент Алиев расставил четкие акценты успешного сотрудничества России и Азербайджана
Политика 30 декабря 18:29
Сбербанк: Антипинский НПЗ продолжит перерабатывать сырье в запланированных объемах
Россия 30 декабря 17:22
Лента новостей
Мазахир Панахов: В связи парламентскими выборами зарегистрированы кандидатуры более 70 человек
Политика 15:59
По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
Общество 15:13
Россия нацелена на развитие стратегического партнёрства c Туркменистаном - Владимир Путин
Туркменистан 15:10
Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества
Бизнес 14:43
Гостаможня Туркменистана переходит на инфосистему ASYCUDA World
ИКТ 14:32
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день нового года
Общество 14:30
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих у посольства США в Ираке
Арабские страны 14:13
Неизвестные напали на греческий танкер у берегов Камеруна
Другие страны 13:38
Не менее 27 человек заболели неизвестным видом пневмонии в Китае
Китай 13:20