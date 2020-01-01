Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заново чертит энергетическую и транспортную карту Европы, Евразии

1 января 2020 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году был сдан в эксплуатацию проект TANAP, это – исторический проект. TANAP уже достиг границы Европейского Союза. В ноябре нынешнего года мы торжественно отметили это историческое событие. TANAP является частью Южного газового коридора.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Южный газовый коридор состоит из 4 проектов, из которых три – «Шахдениз-2», Южно-Кавказский газопровод и TANAP уже реализованы. Четвертый проект – ТАР. Он тоже успешно реализуется, уровень исполнения данного проекта превысил 90 процентов.

«Мы заново чертим энергетическую и транспортную карту Европы, Евразии. Мы были инициаторами данного проекта. Мы взяли на себя основную нагрузку – как финансовую, так и техническую ответственность и успешно реализуем вместе с партнерами этот гигантский проект, имеющий большое значение», - отметил Президент.

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