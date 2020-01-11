Те, кто пытается озвучивать ложь об азербайджанской армии, полностью лишены чувства любви к Родине - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия входит в число самых подготовленных армий мира. И если кто-то сегодня пытается утверждать обратное, то это полностью предвзятое и лживое утверждение. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов.

По его словам, подобные элементы, видимо, полностью лишены чувства любви к Родине.

"Налицо боеспособность азербайджанской армии, уровень ее обеспечения современным вооружением, уровень профессиональной подготовки", - сказал он.

Мамедов добавил, что существуют международные организации, которые подготавливают отчеты на основе критериев боеспособности, военной подготовки и снабжения мировых армий.

"И некоторым не мешало бы ознакомиться с этими отчетами и удостовериться в том, что армия Азербайджана находится в числе самых подготовленных армий мира", - сказал депутат.

Он отметил, что, посещая прифронтовую зону и навещая солдат, лично становится свидетелем их высокой подготовки, высокого морального духа армии.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)

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