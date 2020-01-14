Президент Ильхам Алиев: Уверен, что 2020 год также будет успешным для нашей страны

БАКУ /Trend/ - Уверен, что 2020 год также будет успешным для нашей страны.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании, посвященном итогам 2019 года.

"В прошлом году был сдан в эксплуатацию газопровод TANAP. Считаю это историческим достижением, так как TANAP является основной частью Южного газового коридора. Именно после подписанного в 2012 году соглашения по TANAP была санкционирована разработка газоконденсатного месторождения «Шахдениз-2». Если бы не был подписан TANAP, не началась бы разработка «Шахдениз-2», и сегодня нам не удалось бы получить этот дополнительный объем газа. Это могло создать большие проблемы. Поэтому и подписание соглашения по TANAP, и досрочная сдача в эксплуатацию данного газопровода, и значительная экономия предусмотренных средств действительно являются нашим большим историческим достижением", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что успешно реализуются и оставшийся четвертый проект Южного газового коридора.

"Уровень исполнения проекта ТАР превысил 90 процентов. Уверен, что в этом году мы отметим и сдачу в эксплуатацию в намеченное время ТАР. Хочу довести до внимания еще один вопрос. Он заключается в том, что вся проделанная работа, в том числе наши позиции на международной арене, налаживание дружественных отношений со многими странами, господствующие в нашей стране стабильность и спокойствие – все это придало мощный импульс развитию туризма. Я неоднократно говорил, что развитие туризма не ограничивается лишь историческими памятниками или же какими-то вопросами, привлекающими внимание, интерес. В сегодняшнем мире нет региона, где бы не было проблем, причем очень серьезных. Как я уже отметил, войны, противостояния, перевороты, массовые протесты, полицейское насилие, попрание прав человека – конечно, в странах, где все это есть, приток туристов переживает спад", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что существующая в Азербайджане стабильность, укрепление наших международных позиций, проведенные в нашей стране международные мероприятия служат развитию туризма.

"В минувшем году поток туристов достиг рекордной отметки – нашу страну посетили 3 миллиона 170 тысяч иностранных гостей. По предоставленной мне информации, только посредством банковских карт иностранные туристы израсходовали в Азербайджане 1 миллиард 260 миллионов манатов. В целом же мы должны учитывать, что туристы приезжают в основном из соседних стран, и там, как и у нас, пока преобладают наличные расчеты. Общий подсчет показывает, что иностранные туристы в целом израсходовали в Азербайджане 4,3 миллиарда манатов. Я говорю в манатах, но на самом деле это – валюта. Эта валюта в то же время является своего рода видом экспорта. Это играет очень большую роль и в стабильности нашего макроэкономического положения. Конечно, основную валюту мы зарабатываем от продажи нефти и газа. Хотя рост экспорта в ненефтяном секторе на 14 процентов обеспечивает сегодня поступление валюты и из данного сектора", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что развитие туризма и впредь будет находиться в центре внимания.

"Таким образом, можно часами говорить об успехах, достигнутых в 2019 году. Я просто довел до граждан Азербайджана вопросы, которые считаю основными. Еще раз хочу сказать: в 2020 году мы будем идти по этому пути успехов. Уверен, что 2020 год также будет успешным для нашей страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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