Евросоюз вновь поддержал территориальную целостность Азербайджана

15 января 2020 17:39 (UTC+04:00)

Только что в Европарламенте завершилось голосование по резолюции "Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности", большинство депутатов – 454 из 704 участвовавших – проголосовало в пользу принятия документа, передает Trend со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Документ принят в обновленной редакции – в декабре в него был включен пункт о поддержке территориальной целостности партнерских государств. "Евросоюз подтверждает свои обязательства по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран Восточного партнерства в рамках их международно признанных границ в соответствии с нормами и принципами международного права", - сказано в резолюции.

Тот же пункт постулирует усиление "поддержки пострадавших от конфликтов граждан этих стран – беженцев и внутренне перемещенных лиц".

В отличие от стандартных резолюций Европарламента, этот документ является доктринальным, то есть обязывает еврочиновников соблюдать его положения во внешней политике Евросоюза, устанавливает приоритеты и основные направления деятельности ЕС в контактах с другими государствами.

Принятие этой резолюции для Южного Кавказа означает, в первую очередь, невозможность для Армении как оккупанта Карабаха и других территорий Азербайджана продвижения антиазербайджанских и прооккупационных документов и дискуссий на площадках Евросоюза.

Азербайджан, в свою очередь, получает инструмент для решения в сотрудничестве с Евросоюзом проблем внутренне перемещенных лиц, пострадавших от нагорно-карабахского конфликта.

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