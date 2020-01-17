Эльмар Мамедъяров: Трагедия 20 Января - один из самых кровавых актов агрессии против азербайджанского народа

17 января 2020 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трагедия 20 Января - один из самых кровавых актов агрессии против азербайджанского народа.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на мероприятии в Университете ADA, посвященном 30-летней годовщине трагедии 20 Января, сообщает в пятницу Trend.

Мамедъяров отметил, что за событиями 20 Января 1990 года стояли определенные силы: «Советские войска были введены якобы для того, чтобы защищать азербайджанский народ. Однако впоследствии министр обороны СССР Дмитрий Язов сказал, что главной задачей было сохранить советское управление, наказать некоммунистические, национальные силы. Тем самым они также хотели преподать своего рода урок национальным силам и в других советских республиках».

Глава МИД Азербайджана добавил, что события 20 Января привели к тому, что в Азербайджане был положен конец 70-летнему советскому правлению.

Мамедъяров коснулся и сумгайытских событий, отметив, что в тот период Эдуард Григорян лично совершил в Сумгайыте убийство шестерых человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
День 20 Января стал символом несокрушимой воли азербайджанского народа в борьбе во имя независимости - Управление мусульман Кавказа
Политика 16 января 15:21
МИД Азербайджана и Гайаны обменялись поздравительными письмами
Политика 15 января 14:29
Американский конгрессмен распространил заявление в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января
Политика 15 января 11:35
В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
Культура 14 января 20:31
Провокация армян в Сумгайыте была нацелена на дополнительную поддержку в реализации их притязаний на Карабах - политолог
Точка зрения 13 января 18:42
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили вопросы нараставшей напряженности на Ближнем Востоке
Политика 4 января 19:44
Лента новостей
Долг Грузии Азербайджану снизился
Финансы 11:47
В Казахстане отмечен рост поголовья сельскохозяйственных животных
Бизнес 11:40
Иранский банк сократил активы
Финансы 11:33
Хикмет Гаджиев: Еще не поздно лишить Горбачева Нобелевской премии мира
Политика 11:27
Korean Air планирует наладить перевозки туристов в Узбекистан
Транспорт 11:26
Правительство Грузии приостанавливает строительство дороги к порту Анаклия
Строительство 11:24
Сеул обсуждает возможность повышения совместных с США оборонных расходов на 30%
США 11:04
В Ширване проведены работы для расширения спектра услуг связи и широкополосного доступа
ИКТ 10:48
В 2019 году Узбекистан в основном экспортировал изделия из драгметаллов
Бизнес 10:37