Эльмар Мамедъяров: Трагедия 20 Января - один из самых кровавых актов агрессии против азербайджанского народа

БАКУ /Trend/ - Трагедия 20 Января - один из самых кровавых актов агрессии против азербайджанского народа.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на мероприятии в Университете ADA, посвященном 30-летней годовщине трагедии 20 Января, сообщает в пятницу Trend.

Мамедъяров отметил, что за событиями 20 Января 1990 года стояли определенные силы: «Советские войска были введены якобы для того, чтобы защищать азербайджанский народ. Однако впоследствии министр обороны СССР Дмитрий Язов сказал, что главной задачей было сохранить советское управление, наказать некоммунистические, национальные силы. Тем самым они также хотели преподать своего рода урок национальным силам и в других советских республиках».

Глава МИД Азербайджана добавил, что события 20 Января привели к тому, что в Азербайджане был положен конец 70-летнему советскому правлению.

Мамедъяров коснулся и сумгайытских событий, отметив, что в тот период Эдуард Григорян лично совершил в Сумгайыте убийство шестерых человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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