Улучшились позиции Азербайджана в рейтинге Global Firepower Index

22 января 2020 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан в 2019 году обосновался на 52-м месте в рейтинге "Глобальная огневая мощь" (Global Firepower Index), поднявшись на одну ступень по сравнению с 2018 годом, сообщает в среду Trend.

При составлении рейтинга "Глобальной огневой мощи" учитывались более 55 индивидуальных факторов для определения показателя той или иной страны. В расчет принимается количество и мощь авиации, бронетехники, военно-морских сил и так далее. Кроме того, учитывается наличие природных ресурсов, рабочей силы и кадров, транспортные и логистические возможности государства. Важное место отводится размерам военного бюджета, внешнего долга, валютным резервам страны и ее покупательной способности.

Армения разместилась на 96-й строчке рейтинга, значительно ухудшив свой прошлогодний результат (84-е место).

Согласно рейтингу, Армения значительно отстает от Азербайджана по основным видам вооружений, которыми должна обладать армия для практического ведения войны.

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