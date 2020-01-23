В ЦИК Азербайджана поступил ряд обращений в связи с exit-poll на предстоящих парламентских выборах

23 января 2020 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Несколько организаций обратились в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для проведения exit-poll на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля.

Об этом журналистам сказал зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает в четверг Trend.

Гасымов напомнил, что, согласно законодательству, организации, желающие провести exit-poll, должны обращаться в ЦИК в срок за 20 дней до дня выборов.

Он отметил, что соответствующий срок истек, и в ближайшие дни СМИ будет предоставлена информация об организациях, представивших в ЦИК документы для проведения exit-poll.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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