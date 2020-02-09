Избирательный процесс в Азербайджане идет прозрачно - наблюдатель (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По нашим наблюдениям, процесс выборов в Милли Меджлис (парламент) проходит прозрачно, в нормальных условиях.

Об этом в воскресенье сказала Trend, зарегистрированная по инициативе правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) наблюдатель по республике Язгюль Абдиева.

Она отметила, что наблюдала за ходом голосования на многих участках 19-го Наримановского первого и 20-го Наримановского второго избирательных округов и на данный момент никаких правонарушений не обнаружила. Она отметила высокую активность избирателей, что положительно оценивается и международными наблюдателями.

"Во время пребывания на 25-м участке 20-го Наримановского избирательного округа наблюдатели из Германии - Helintre Hans Joachim и Erust İrene Marianne отметили, что удовлетворены высоким уровнем проведения выборов в условиях прозрачности. В ходе наблюдения, нами была зафиксирована высокая активность избирателей", - сказала Абдиева.

Он также добавила, что в связи с участием наблюдателей в ходе избирательного процесса нет никаких проблем.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет информировать о ходе голосования, а также о предварительных данных на 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев.)