Наблюдатель из Мексики: В Азербайджане состоялись демократические выборы

БАКУ/Trend/ - Официальный наблюдатель от Мексики, член парламента Августин Гарсия Рубио остался удовлетворен соблюдением прав избирателей в период прошедших парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Trend, на пресс-конференции, посвященной досрочным парламентским выборам в Азербайджане, наблюдатель от Мексики отметил, что особое внимание было уделено соблюдению законодательства на избирательных пунктах.

"Как депутат парламента Мексики, я весьма удовлетворен справедливым процессом выборов, который я наблюдал. В этом плане в Азербайджане состоялись очень демократичные выборы", - сказал мексиканский депутат.

В целом, Рубио высоко оценил легитимность и демократичность процесса выборов для всех граждан, вне зависимости от социальной, этнической и гендерной принадлежности.

Автор: Эльдар Джанашвили