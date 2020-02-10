Наблюдатель из Беларуси: Избирательная кампания проходила в максимально комфортных условиях

БАКУ /Trend/ - Поздравляю Азербайджан с успешно проведенной избирательной кампанией!

Так сказала член наблюдательной миссии СНГ председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь Ермошина Лидия Михайловна, сообщает Trend.

Она отметила, что выборы прошли в условиях общественного доверия и об этом свидетельствует незначительное количество жалоб, которое поступило в ходе избирательной кампании.

«Выборы в парламент являются как правило самыми сложными и самыми конфликтными чисто психологически, тем не менее в Азербайджане этого не произошло, это является свидетельством того, что избирательная кампания проходила в максимально комфортных условиях», - заявила Лидия Ермошина.

Она отметила, что на выборах участвовало максимальное количество местных наблюдателей.

«Могу сказать, что у нас в Беларуси избирательных участков больше, а количество наблюдателей составляет 40 тыс. человек, в Азербайджане количество участков значительно меньше, тем не менее, наблюдателей значительно больше – 77 900 местных наблюдателей и 883 международных», - сообщила член наблюдательной миссии СНГ.

Еще одна особенностью, является то, что на избирательных участках в Азербайджане на столах лежали подготовленные методические пособия для наблюдателей. Лидия Ермошина считает, что это интересная особенность, которую надо взять и в Беларуси на вооружение.

В заключение своей речи она заявила, что выборы прошли организованно, успешно, спокойно и это будет основой для общественного доверия данному парламенту.

Автор: Гусейн Сафаров