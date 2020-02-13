Александр Тиханский: Армия Азербайджана является сильнейшей в регионе после ВС России и Турции

Политика 13 февраля 2020 16:47 (UTC+04:00)
Александр Тиханский: Армия Азербайджана является сильнейшей в регионе после ВС России и Турции

БАКУ/Trend/ - Азербайджан по технической оснащенности и уровню капиталовложений вооруженных сил существенно опережает Армению.

Об этом сказал Trend военно-политический аналитик, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский.

Аналитик отметил, что военные траты Баку, составлявшие в 2003 году 135 миллионов долларов, выросли до 1,7 миллиарда (есть данные до 2 миллиардов): "На пике закупок техники, (а это еще 2013 год) Азербайджан потратил на свою армию 3,7 миллиарда долларов. Для сравнения: расходная часть всего госбюджета Армении в том году составила 2,6 миллиарда долларов. Если учитывать такие показатели как: численность, количество и качество вооружения и военной техники, материально-техническое обеспечение, мобилизационная готовность, морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил, то армия Азербайджана является сильнейшей в регионе после РФ и Турции".

По словам эксперта, вооружение азербайджанской армии существенно обновилось в последние годы, в том числе благодаря массовым поставкам из России: "В частности, в 2010-2014 годах (самый пик закупок) были получены 100 танков Т-90С (существует опцион еще на 94 такие машины) и 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 "Мста-С", 18 САУ 2С31 "Вена", 18 РСЗО 9А52 "Смерч" и 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", а также 300 ПЗРК "Игла-С" с боевым комплектом в 1500 ракет. Кроме того, азербайджанская армия получила из России серьезный комплект инженерно-саперной техники и оборудования, который предназначен для преодоления укрепленных участков эшелонированной обороны армии на линии соприкосновения.

Войска ПВО получили из России два дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 "Фаворит" и несколько батарей зенитного комплекса "Тор-М2Э". ВВС получили 60 транспортных вертолетов Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М. Не нужно забывать и о кооперации ВПК России и Беларуси. Началом реального и масштабного военно-технического сотрудничества Беларуси и Азербайджана был еще 2005 год, когда Баку получил первые модернизированные танки Т-72. Тогда Беларусь отправила заказчику 153 танка Т-72, 9 самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион" калибра 203 миллиметра, 30 буксируемых гаубиц Д-20 калибра 152 миллиметра, 11 самолетов-штурмовиков Су-25, два дивизиона зенитных ракетных комплексов "Бук-МБ", а также противотанковые ракетные комплексы "Скиф" белорусско-украинского производства (в данном проекте белорусское ОАО "Пеленг" поставляет систему наведения). Хотя большая часть техники была советского производства и поставлялась со складов, за исключением "Скифов" и модернизированных совместными усилиями Минска и Киева "Буков", она также оснащалась современными оптико-электронными системами управления и наведения. В последнее время Азербайджан значительно увеличил закупки вооружения у Минска. B частности, одни из самых мощных ракетных систем малой и средней дальности "Полонез" были приобретены именно в Беларуси".

По мнению политолога, не стоит преувеличивать значимость отдельных систем вооружений: "Появление у Армении ОТК "Искандер" является ответом на покупку Азербайджаном РСЗО "Полонез". Хотя, надо признать, что в силу экономического преимущества Азербайджана материально-технические возможности ее армии находятся на более высоком уровне, от ВВС до мотострелковых подразделений. Армянская армия объективно уступает в обеспеченности современной техникой. Общее число танков Армении превышает 400 единиц. Самыми современными из них являются модернизированные Т-72. Наиболее серьезным является разрыв в параметрах и количестве боевых бронированных машин других классов – БТР и БМП. В общей сложности армянские силы располагают, по разным оценкам, примерно 500 ББМ, однако самые современные из них – это БМП-2 и БТР-80".

Александр Тиханский также отметил, что оружейная торговля с Азербайджаном имеет коммерческие цели: "Прежде всего, российская схема торговли оружием построена по принципу "мы готовы сотрудничать со всеми". То есть, очевидно, что если бы Москва не поставляла Баку оружие, его купили другие страны – благо предложений на рынке достаточно. При этом необходимо иметь ввиду позитивно сложившиеся и политические и экономические отношения России и Азербайджана.

Зададимся вопросом: Учитывая тот факт, что Россия продает вооружение и Азербайджану, и Армении, то можно ли говорить о том, что Москве выгодно урегулирование Карабахского конфликта? - Разумеется, выгодно и желательно. Потому что конфликт дестабилизирует ситуацию на Южном Кавказе и создает двусмысленность и напряженность в отношениях Москвы как с Арменией, так и с Азербайджаном".

Согласно его словам, в отличие от 90-х годов, в последние 15 лет Азербайджан и Россия активно сотрудничают в военно-технической сфере: "Азербайджан закупил у России вооружение на несколько миллиардов долларов. Но сейчас уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Азербайджаном снизился. Пакет контрактов 2009-2014 годов с российской стороной в основном реализован, а сведения о новых значительных соглашениях пока отсутствуют. Азербайджан уже покрыл часть своих потребностей в современном вооружении. Но по косвенным признакам можно предположить, что сейчас, возможно, готовится новый пакет контрактов в области ВТС между Россией и Азербайджаном. Перед Азербайджаном стоит задача обновления парка боевой авиации, хотя в этой области страна сотрудничает с Пакистаном. Также Азербайджан может интересовать продолжение закупок в России современной наземной техники, включая танки Т-90С, БМП-3, артиллерийские и огнеметные системы, противотанковые комплексы. Опять же не забываем ВПК Беларуси, который работает в тесной кооперации с ВПК России. У Азербайджана и Беларуси имеется мощный потенциал для расширения сотрудничества в военно-технической сфере. По сумме уже выполненных и имеющихся контрактов на постсоветском пространстве Азербайджан в Беларуси занимает второе место (после Российской Федерации). Необходимо отметить, что визит начальника Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддина Садыхова в Беларусь в 2019 году имел своей целью как новые заказы на вооружение, так и урегулирование вопросов технического обслуживания уже купленного в Беларуси оружия, как например, той же ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Полонез". Кроме этого белорусский военпром вошел в пятерку лидеров по количеству компаний-участников III международной оборонной выставки ADEX 2018, которая прошла в 2019 году в Баку. Больше всего зарубежных компаний представила Турция – 41, Россия -- 25, Израиль – 14. Продукцию белорусского военпрома на стендах в Баку презентовали 13 компаний. Поэтому можно сказать, что ВТС Азербайджана с Россией и Беларусью продолжится и его масштаб будет только расширяться как по линии закупки нового вооружения и военной техники, так и по его модернизации и обслуживанию".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова).

Твиттер: @C8NTINENT

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