Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе на тему «Энергетическая безопасность»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе на тему «Энергетическая безопасность».

Как сообщает в пятницу Trend, глава государства выступил на круглом столе.