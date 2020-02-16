Турецкий «HaberGlobal»: «Историческая оплеуха Пашиняну от Президента Ильхама Алиева» (ВИДЕО)
Популярный новостной портал Турции «HaberGlobal» подготовил сюжет под названием «Историческая оплеуха Пашиняну от Президента Ильхама Алиева», посвященный панельным обсуждениям по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, прошедшим на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Представляем вашему вниманию данный видеосюжет.
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