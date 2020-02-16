Хикмет Бабаоглу: Президент Ильхам Алиев убедительно доказал всем, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Своими знаниями истории, права и политики Президент Ильхам Алиев сокрушил премьера Армении.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

Он сообщил, что 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра страны-агрессора Армении были проведены панельные обсуждения в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Такая открытая дискуссия по поводу урегулирования проблемы проводились впервые, и внимание всех глобальных информационных ресурсов было приковано именно к этим панельным обсуждениям.

Президент Азербайджана демонстрируя неоспоримую справедливость своей позиции, блестящее знание истории, права и политической дискуссии, логично, остроумно и находчиво разнес в пух и прах премьера страны-агрессора. В очередной раз мир узнал, что Нагорный Карабах - азербайджанская земля, и навеки ею останется. В ходе этих дискуссий Президент Азербайджана также продемонстрировал глубокие познания в области этнографии и топонимики, искусно пользуясь ими, чтобы открыть глаза мирового сообщества на реалии Азербайджана".

Как отметил политолог, каждый азербайджанец может искренне гордиться свои Президентом, обладающим, в том числе выдающимися качествами политика и дипломата. "Перед премьер-министром страны-агрессора Армении, выглядевшим жалко, находился уверенный в себе и поддержке своего народа глава государства, требующий восстановления попранной справедливости и соблюдения униженного международного права. Очевидно, что в ходе обсуждений, как с точки зрения истории, так и международного права, Президенту Ильхаму Алиеву удалось убедить всех, что Нагорный Карабах безусловно принадлежит Азербайджану. Два заявления Президента Ильхама Алиева нанесли Пашиняну и его покровителям ошеломляющие удары. Во-первых, глава государства заявил, что армянский народ уже воспользовался своим правом на самоопределение, и у них уже есть армянское государство. Президент Ильхам Алиев посоветовал армянам найти другое место на планете для повторного "самоопределения". Во-вторых, глава государства подчеркнул, что они хотят сохранить статус-кво, и думают, что смогут удерживать азербайджанские территории под оккупацией вечно. Президент Ильхам Алиев решительно заявил, что этого не будет. Это был месседж Президента Азербайджана не только Армении, но всему миру, о том, что мы освободим свои оккупированные земли, восстановим свою территориальную целостность", - сказал Хикмет Бабаоглу.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)