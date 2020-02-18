Али Ахмедов: В Мюнхене Президент Ильхам Алиев одержал блестящую дипломатическую победу над Пашиняном

БАКУ /Trend/ - Открытые дебаты, состоявшиеся между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вот уже несколько дней не сходят с повестки дня. То, что событию уделяется большое внимание не только СМИ Азербайджана и Армении, но и рядом ведущих печатных органов мира, говорит о масштабности интереса к ней.

Об этом под заголовком «Блестящая дипломатическая победа Президента Ильхама Алиева» на своей странице в Facebook написал вице-премьер Азербайджана, зампред - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

Как отмечает Ахмедов, следует признать, что обсуждения, которые состоялись за последние несколько месяцев между главами двух стран на различных международных площадках, вызвали громкий общественный резонанс: «Прежде всего, эти обсуждения позволяют широкой международной аудитории лучше вникнуть в истинную суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также, что тоже очень важный момент, в позиции сторон конфликта, а значит, выявить потенциал представления исторической правды. Мы уже являемся очевидцами все большего укрепления позиции и аргументов Азербайджана Президентом Ильхамом Алиевым, и наоборот - продолжения ослабления позиций страны-захватничика Армении, которую представляет Пашинян. Исключение в этом контексте не составила и Мюнхенская конференция по безопасности».

По словам вице-премьера, обсуждения в прямом эфире между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пашиняном однозначно показали неоспоримое превосходство главы Азербайджанского государства над руководителем страны-захватчика . Во-первых, были отчетливо видны серьезные отличия между двумя лидерами в интеллектуальной плоскости. Во-вторых, Президент Ильхам Алиев гораздо более аргументировано донес до слушателей и присутствующих правду о сути и истории нагорно-карабахского конфликта. Самое главное, что глава государства достойно защищал позицию Азербайджана, весомыми доводами добился того, что лишил всех аргументов, иными словами, обезоружил, руководителя государства-захватчика. Вне всякого сомнения, открытые дебаты на Мюнхенской конференции по безопасности останутся в истории в связи с решительной и уверенной интеллектуальной, теоретической, моральной и психологической победой Президента Ильхама Алиева над премьер-министром Пашиняном. Все, от политиков и экспертов до рядовых граждан Армении-захватчика, признали горькое поражение Пашиняна, и осыпают его резкими обвинениями».

В заключение Али Ахмедов написал, что считает выступление Президента Ильхама Алиева на открытых дебатах на Мюнхенской конференции по безопасности, приведенные им аргументы, то, что Пашинян попал в безвыходное положение, важным шагом в свете убедительной демонстрации миру справедливой позиции Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту: «Судьба Азербайджана и азербайджанского народа в надежных руках. Эта относится и к перспективам справедливого разрешения нагорно-карабахского конфликта».

Напомним, что 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись панельные обсуждения по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )