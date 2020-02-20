Азербайджан оказал гуманитарную помощь Антигуа и Барбуде (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В ответ на обращение Антигуа и Барбуды партия медицинских принадлежностей, произведенных в Азербайджане, по просьбе этой страны была отправлена в качестве помощи по линии Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AİDA) в Лондон, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

19 февраля 2020 года посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде передал данный пакет помощи от имени правительства Азербайджана Верховному комиссару Антигуа и Барбуды в Великобритании Карен-Май Хилл.

В церемонии передачи помощи принимали участие официальные представители обеих страны и местные СМИ.

От имени своей страны Верховный комиссар Антигуа и Барбуды в Великобритании Карен-Май Хилл выразила глубокую признательность азербайджанскому народу, подчеркнула, что Антигуа и Барбуда намерена и дальше развивать дипломатические связи с Азербайджаном.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)